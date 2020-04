In ciuda regulilor BOR, un preot foarte popular pe Facebook vrea ca oamenii sa vina sa ia Lumina de Inviere

Ziare.

com

"Consider ca printr-o bunavointa a Cezarului si a Ministerului Sanatatii se poate da pentru cei tineri si sanatosi macar o ora de ingaduinta sa se ia sfanta Lumina. Este citirea unei simple Evanghelii de 15 minute si sa isi imparta oamenii unii de la altii lumina, cu distanta regulamentara, cu masca faciala de protectie epidemiologica si fara a incalca normele igienico-sanitare", a spus parintele intr-un interviu pentru Antena 3, postat pe pagina sa de Facebook. Parintele a spus ca daca se vrea se poate da aceasta "invoire" de la regulile ordonantelor de urgenta."Si ministrul de Interne al acestei tari este tot crestin intr-o tara crestina si candva a avut nevoie de votul publicului. Respecta-ti publicul care si-a pus increderea in tine. Nu fi chiar catar si indaratnic", a adaugat el, cu o nuanta electorala."Cred ca si autoritatile de stat dispun de intelepciunea cu care sa inteleaga marea taina a Invierii si sa gaseasca putina ingaduinta, de a fi putine clipe cu Iisus la Inviere, un lucru nu atat de greu de rezolvat", a mai spus parintele.El cere insistent autoritatilor sa inteleaga de ce este important ca oamenii sa vina la biserica."Domniile voastre ar trebui sa inteleaga un lucru divin si mistic, legat de taina Invierii Domnului Hristos.- Slujba Invierii Domnului nu este nici coregrafie, nici act artistic, imitatie de moment divin, este chiar 'moment divin unic', daca il vom putea respecta cu toata trairea mistica si toata credinta, vom preamari puterea lui Dumnezeu, iar El ca Majestate Divina Suprema peste toata Creatia ne va preamari si pe noi ca iubitori ai Lui si pe conducatorii nostri, care nu s-au lasat biruiti de o incercare epidemica si biologica, pe care cu darul lui Dumnezeu o vom birui cu bine", a mai spus el.Parintele Calistrat Chifan a sustinut acest lucru, in ciuda faptului ca Patriarhia Romana a transmis ca anul acesta credinciosii sa nu participe la slujbe din Saptamana Mare si de Paste."Slujba Invierii Domnului, la care anul acesta nu participa credinciosi mireni, va incepe, potrivit tipicului, in afara lacasului de cult, la ora 00.00 din noapte, deoarece Invierea lui Hristos este temelia invierii tuturor oamenilor. In acest sens, imediat dupa chemarea Veniti de primiti lumina! si cantarea 'Invierea Ta, Hristoase, Mantuitorule', se va citi Sfanta Evanghelie, se rosteste binecuvantarea 'Slava Sintei...', dupa care clericii vor canta de trei ori troparul Hristos a inviat!, se va cadi spre cele patru puncte cardinale si se va rosti ectenia mare, apoi toti clericii vor intra in biserica, pentru continuarea Canonului Invierii si pentru savarsirea Sfintei Liturghii.La ora 00.00 din noapte, in timp ce clopotele rasuna la toate bisericile unde se savarseste slujba Invierii, credinciosii mireni, avand candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, adresandu-se unul catre altul, de la distanta de 2 m, cu salutul pascal Hristos a inviat! si raspunsul Adevarat a inviat!, fara a deranja pe alti vecini care nu doresc sa participe la aceasta sarbatoare", a transmis Patriarhia.A.G.