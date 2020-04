In plina pandemie, Biserica vrea sa plimbe moastele Sfintei Parascheva prin Botosani

Ziare.

Procesiunea va trece prin orasul Botosani si prin alte localitati din judet, oamenii fiind indemnati sa iasa la porti, la geamuri sau in balcoane pentru a intampina convoiul, scrie Monitorul de Botosani Astfel, racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva va intra in Botosani duminica dimineata, la ora 9:30, prin Santa Mare si va trece prin localitatile Iliseni, Damideni, Romanesti, Bobulesti, Badiuti si Stefanesti.Apoi, de la ora 10:00, convoiul va porni din Stefanesti spre Guranda, Trusesti, Drislea, Vanatori, Siliscani, Victoria, Stauceni si va ajunge in municipiul Botosani.Intre 11:00 si 15:00 racla va trece pe langa mai multe biserici din Botosani.Amintim ca IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, vrea ca bisericile sa fie deschise in noaptea de Inviere, in ciuda faptului ca epidemia de coronavirus afecteaza din ce in ce mai mult Romania.Totusi, autoritatile au explicat ca acest lucru nu se poate face.