Iubirea neconditionata. Si intrebari despre dreptate

Ce inseamna a iubi neconditionat?

Sa fim recunoscatori, ne cere Papa. Bine, dar cum? Si cui?

Recunostinta e, potrivit Suveranului Pontif, cea mai buna cale de a schimba lumea. "Spuneti multumesc", ne indeamna seful Bisericii Romano-Catolice.In mesajul transmis miercuri la pranz, cu ocazia binecuvantarii traditionale Urbi et Orbi, Papa a mentionat "victimele violentei si persecutiilor", si ceea ce a numit "nedreptatea" respingerii migrantilor intr-o Europa a inimilor "impietrite" si a "zidurilor indiferentei".El a evocat, in context, situatia sociala si politica din Africa, silindu-i pe multi sa traverseze pustiuri si mari care se transforma in "cimitire". Recomandandu-le sudamericanilor, intre care venezuelenii, sa mizeze pe "reconciliere", Papa a mai abordat Siria, Ucraina, prigonirea crestinilor din vestul Africii, involutiile din Orientul Mijlociu si nevoia ca Libanul sa revina la un model "armonios" de convietuire.In pofida acestei lungi liste, lacunele ei si unele din memorabilele cuvinte rostite de Suveranul Pontif in liturghia din noaptea de Ajun al Craciunului si de a doua zi m-au lasat perplex. Ma lupt din greu sa le inteleg. Nu pentru ca n-as crede ca vecinul nostru merita "fapta noastra buna, chiar daca nu e bun". Si nu pentru ca n-as crede in necesitatea recunostintei ori in eficienta ei extraordinara.Dar chiar si pe cei mai rai, m-am intrebat? Il va fi iubit El "neconditionat" si pe un Pol Pot? Pe Stalin? Pe teroristii securisti impuscand oameni la intamplare, in decembrie '89? Pe Mao si pe succesorii sai, criminalii comunisti chinezi care evoca la tot pasul armonia, dar au ordonat masacrul din Piata Tienanmen? Pe Hitler? Regimul sau nazist?Pe asasinii lui in masa din unitatile speciale de impuscat evrei? Pe ucigasii lagarelor de exterminare? In timp ce ma lupt sa pricep moral, teologic si intelectual mesajul papal, ma chinuie si alte intrebari spinoase.Inteleg oare toti credinciosii diferenta dintre ura fata de rau si cea fata de rai? Nu favorizeaza raul docilitatea fie si doar prezumtiva fata de cei rai? Despre ce rau vorbesc? 2019 e plin de el.Genocidul crestinilor din Orientul Mijlociu a continuat. La fel, persecutiile la care s-au vazut supusi yaziditii. Ori musulmanii botezati, a caror pedeapsa este capitala, daca sunt capturati si judecati in unele tari musulmane, ca Iranul.Crestinii sirieni care s-au refugiat din calea urgiei abatute asupra patriei lor scufundate in teroare si razboi s-au confruntat cu refuzul de a fi ajutati de catre filiala iordaniana a Agentiei ONU pentru Refugiati si angajatii ei musulmani. Cei din urma le-au blocat celor dintai accesul la ajutoare alimentare, reliefa recent Paul Diamond, un jurist specializat in apararea drepturilor omului, citat de Gatestone Institute.Discriminarea crestinilor, releva aceeasi publicatie, pare a afecta si politica occidentala in chestiunea imigratiei, de vreme ce Regatul Unit n-a primit in 2017 decat 11 crestini. E un numar infim, reprezentand 0,2% din totalul refugiatilor din Siria, desi crestinii au alcatuit, pana la razboi, 10 la suta din populatia condusa de guvernul de la Damasc.Regimului de la Damasc pentru ca si-a asasinat si alungat populatia? Pentru ca persecuta si majoritatea sunita si varii minoritati? Kremlinului, pentru ca a salvat, sustine si perpetueaza impreuna cu ayatolahii iranieni acest regim? Sau poate regimului chinez pentru ca a lansat o vasta operatiune de spalare pe creier a uigurilor, internati in masa in terifiante lagare de reeducare si chinuiti ca tibetanii inaintea musulmanilor?De ce tace Papa in replica la faptele unora "dintre cei mai rai"? Sa le fim recunoscatori liderilor occidentali pentru ca din motive economice, sau din lasitate, pun batista pe tambal cand se confrunta cu tiranii?Ca nu reusesc sa combata eficient un antisemitism crescand, iar pe alocuri debordant? Sau ONG-urilor apusene pentru ca de atata treaba cu franarea schimbarii climei si a neajunsurilor presupuse ale capitalismului au cam uitat de oameni si de drepturile lor fundamentale, incalcate naprasnic nu doar in Iran, ci si-n Hong Kong si, cu atat mai mult, in China continentala?Sau in Coreea de Nord si in Rusia lui Putin? S-ar putea ca toate acestea sa le inspire unora celebra replica freudiana: "talharii ii vad, dar unde e mantuitorul?" Mie imi aminteste de un pasaj al Genezei, in care biblicul Avraam e angrenat intr-o energica targuire cu Creatorul, caruia ii cere sa scuteasca Sodoma, Gomora si alte trei orase, daca intre pacatosi se afla si oameni de treaba. Caci, dupa cum retoric intreaba patriarhul, "Judecatorul a tot pamantul va face, oare, nedreptate?"Episcopii catolici germani au deplans, in mesajul lor de Craciun, reducerea increderii in Biserica Catolica. De ce tine aceasta estompare? Ce-a determinat evanescenta increderii credinciosilor catolici?Potrivit episcopului german Bode, in cauza, din unghiul multora, e "lipsa de credibilitate a discursului Bisericii cu privire la D-zeu". Sau e o propensiune accentuata spre toleranta fata de intoleranta?