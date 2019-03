Licitatia pentru vanzarea bisericii din Constanta a fost anulata

Ziare.

"Urmare a discutiilor purtate pe baze juridice intre juristii Arhiepiscopiei Tomisului si executorul judecatoresc, acesta a anulat licitatia bisericii din Bugeac. Arhiepiscopia Tomisului va continua medierea pentru rezolvarea datoriei invocate de creditorul parohiei Bugeac", a transmis, luni, Arhiepiscopia Tomisului.Un executor judecatoresc, in baza unei decizii definitive a instantei, a inceput executarea silita impotriva Parohiei Bugeac din comuna Ostrov la cererea unei societati de constructii . Pe data de 3 aprilie fusese stabilita o licitatie pentru vanzarea bisericii respective, pretul la care a fost evaluat acest imobil fiind de 423.000 de lei. Datoria bisericii s-ar ridica la 350.000 de lei.Permanenta Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului s-a intrunit, saptamana trecuta, in sedinta."Arhiepiscopia Tomisului a luat cunostinta cu surprindere si cu ingrijorare de promovarea unei actiuni de executare asupra unui bun sacru, anume biserica (lacasul de cult) parohiei Bugeac, complet ilegale si fara respectarea Statului BOR si Legea Cultelor.Arhiepiscopia Tomisului a luat legatura cu executorul judecatoresc si si-a expus punctul de vedere asupra legalitatii executarii, urmand ca, in functie de raspunsul acestuia, sa demareze actiune in instanta", se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului.Sursa citata mentioneaza ca actiunea a fost una "pripita", venita din partea unui executor judecatoresc fara experienta in privinta Legii Cultelor si a Statutului Bisericii Ortodoxe Romane."Daca va fi necesar, in perioada imediat urmatoare, Arhiepiscopia va demara actiuni atat in ce priveste contestarea executarii, cat si asupra datoriei pe care parohia Bugeac ar avea-o la societatea de constructii, reprezentata de executorul judecatoresc.Reiteram faptul ca, in conformitate cu Statutul BOR ART.170 al.1-3, bunurile sacre sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Consideram ca a fost o actiune pripita a unui executor judecatoresc lipsit de experienta judiciara in ceea ce priveste Legea Cultelor si Statutul BOR", a mai precizat sursa citata.