Mai multi preoti din Vaslui acuzati de santaj in cazul fostului episcop al Husilor au fost caterisiti

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Episcopiei Husilor, Cosmin Gubernat, a declarat, joi, ca decizia privind caterisirea preotilor Gheorghe Damian si Razvan Bumbu a fost luata in cadrul Consistoriului Eparhial, dupa ce anterior in cadrul Consistoriului Monahal s-a hotarat caterisirea lui Sebastian Jitaru, in cazul acestuia din urma fiind decisa si excluderea din viata monahala.In luna martie a anului 2019, Sebastian Jitaru, fost preot arhimandrit la Catedrala Episcopala Husi, a primit o pedeapsa de trei ani si sase luni in regim de detentie, iar Gheorghe Damian, fost preot de caritate la Spitalul Judetean Vaslui, si Razvan Bumbu, fost preot paroh la Parohia Valeni, au fost condamnati la cate trei ani de inchisoare cu executare, cei trei primind si interdictia din partea instantei de a profesa ca preoti pe o perioada de cinci ani.Ei au fost retinuti pe 15 iunie 2017, fiind acuzati de santaj. Ulterior, acestia au fost plasati in arest la domiciliu si eliberati sub control judiciar, iar in anul 2018 au fost condamnati la inchisoare cu suspendare de magistratii de la Tribunalul Vaslui.Un scandal a izbucnit in iunie 2017 la Episcopia Husilor, cand Corneliu Barladeanul, pe atunci episcop al Husilor, a reclamat la DNA ca este santajat de trei preoti care i-ar fi cerut bani sau functii pentru a nu face publica o inregistrare in care prelatul ar aparea in timp ce intretinea raporturi sexuale cu o persoana despre care se crede ca era un elev de la Seminarul Teologic Husi, actualmente preot intr-o parohie din judetul Vaslui.Fostul episcop al Husilor, pe numele de mirean Corneliu Onila, s-a retras din functie in luna august a anului 2017 si se afla la Manastirea Varatec. El este cercetat intr-un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de act sexual cu minori.