Mii de oameni, la moastele Sf. Parascheva: Au stat 22 de ore la coada. Participare record din Voluntari

Potrivit reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, la randul format pe strazile din spatele Mitropoliei Moldovei si Bucovinei sunt peste 17.000 de persoane. Aproximativ 7.000 dintre cei care stau la rand sunt pelerini veniti din Voluntari, ei fiind adusi de 140 de autocare. TVR noteaza ca anul acesta este un numar record de oameni care s-au inscris la pelerinajul organizat de 15 ani de Primaria Voluntari.Cei care ajung acum sa se inchine la racla Sf Cuvioase Sf Parascheva stau la rand de azi noapte de la ora 2:00. Multi dintre ei au tinut sa fie prezenti la Mitropolie pentru a lua parte la procesiunea de scoatere a moastelor din catedrala, eveniment care a avut loc vineri dimineata la ora 06:00."Pentru pelerinii care vin in aceste zile la Iasi au fost tiparite 100.000 de exemplare din 'Ghidul pelerinului', cu sprijinul Primariei Municipiului Iasi, 250.000 de iconite plastifiate infasandu-i pe Sfantul Ierarh Spiridon si Sfanta Parascheva, doua pliante color despre vietile celor doi sfinti in cate 10.000 de exemplare.Toate acestea vor fi distribuite gratuit pelerinilor care vor veni la Iasi", a explicat preotul Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.Conform sursei citate, anul acesta "Voluntarii Sfintei Parascheva" sunt in numar de 120 de laici si 40 de preoti."Laicii vor fi prezenti si la gara sau in anumite puncte de informare din oras unde sa indrume pe pelerini, in catedrala si in curte sau de-a lungul randului. Cei 40 de preoti vor merge, la anumite intervale orare, de-a lungul randului de pelerini pentru a discuta cu ei, a le raspunde la intrebari, a le aduce la cunostinta anumite informatii.Exista un program numit 'Hrana pentru pelerini', prin care Biroul de Asistenta Sociala al Mitropoliei ofera 30.000 de pachete care constau in alimente ambalate, patiserie ambalata, ceai cald, cafea, in perioada 11-15 octombrie.La aceste pachete se adauga ceai cald in fiecare noapte in intervalul 21.00-06.00. Desigur, vor mai fi si alte institutii bisericesti sau laice care vor oferi hrana, ceai sau cafea", a spus preotul Constantin Sturzu.Municipalitatea ieseana a anuntat ca pe strazile din apropierea Mitropoliei vor fi amplasate sase ecrane de mari dimensiuni."Pe ecranele mari situate de-a lungul randului, pelerinii vor putea vedea si auzi slujbele din catedrala, vox-pop-uri cu pelerini care au venit in alti ani, cuvinte duhovnicesti, vor afla informatii utile despre program sau despre cum sa se inchine cand ajung la sfintele moaste. Nu va fi transmisie continua, vor exista si momente de pauza, desigur", a mai spus preotul Constantin Sturzu.Moastele Sf Cuvioase Parascheva din Catedrala Mitropolitana au fost scoase vineri dimineata din catedrala.Prima persoana venita in pelerinaj care s-a inchinat la racla cu moastele Sfintei Parascheva a fost Elena Sabiuta, o femeie in varsta de 76 de ani, din Piatra Neamt. Ea spune ca a asteptat 22 de ore acest moment."Am venit aici sa ne incarcam cu Duh Sfant. Stam la rand de ieri dimineata de la ora 9:00. Am avut noroc. Anul acesta a fost cald, nu a mai plouat si nu a mai fost asa de frig. Eu am venit insa pregatita. Am in geanta o paturica.Vin aici de 14 ani. Va spun drept, prima data cand am venit dimineata la procesiunea de scoatere a moastelor am fost foarte impresionata. Am simtit un fior in tot corpul, asa de mult m-a impresionat. De atunci nu am lipsit in niciun an", a spus Elena Sabiuta.