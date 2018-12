Mitropolitul Banatului l-a pus pe seful CJ Arad sa jure la slujba ca va reabilita doua case

Ziare.

La finalul slujbei de sfintire a picturii din Catedrala Arhiepiscopala "Sfanta Treime", mitropolitul Banatului i-a chemat in fata pe reprezentantii autoritatilor locale si i-a pus sa promita ca vor repara cladirile, arata TVR.- "Va legati astazi sa rezolvam cele doua case, domnule presedinte?", i-a spus mitropolitul Banatului presedintelui Consiliului Judetean Arad, Iustin-Marinel Cionca-Arghir.- "Ne legam", a raspuns acesta.IPS Ioan Selejan a facut referire la casa in care s-a nascut Vasile Goldis, aflata in satul cu acelasi nume, din comuna Beliu, si la casa lui Stefan Cicio Pop, situata in centrul orasului Arad.Promisiunea a fost facuta in fata a mii de enoriasi prezenti la slujba.Catedrala din centrul Aradului este prima construita in tara noastra dupa 1989, iar pictarea peretilor a durat opt ani.