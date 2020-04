Mitropolitul Moldovei critica oamenii carora le e frica de moarte si stau inchisi in case: Crestinul adevarat este om al Invierii

Credinciosii sa astepte sa ii salveze Domnul

Ziare.

com

"Veniti de luati lumina! Hristos a inviat! Adevarat a inviat Hristos! Cuvinte mari; cuvinte de aur; lumina multa stralucind in intunericul din noi si dintre noi! Anul acesta auzim marturisirea acestor cuvinte din locuri diferite. Preotii la biserica, credinciosii la casele lor.In duh, incercam sa fim impreuna si sa intelegem semnele vremii. Constatam, in primul rand, cat de mult ne-a cuprins frica mortii, mai ales in ultima perioada! Traim intens teama de a nu fi molipsiti de ceva care ne-ar imbolnavi si ne-ar duce spre moarte. Dincolo de toate actiunile justificate privind preventia,Pe de alta parte, nelinistea din noi tradeaza indoiala care ne roade cu privire la certitudinea vietii de dupa moarte. Trecem printr-un moment de cernere. Sunt limpezite multe lucruri. Apele se separa unele de altele, iar gandurile multor inimi se dau cu adevarat pe fata.Acum, ca si atunci, Hristos Dumnezeu vine intre noi, cei indoielnici, inspaimantati si infricosati, adresandu-se noua: 'Pace voua!'; 'Eu sunt, nu va temeti!'; 'Indrazniti, Eu am biruit lumea!'; 'Eu sunt invierea si viata; cel ce crede in Mine, chiar daca va muri, va trai'.In mijlocul nedumeririlor, nelinistii si lipsei de lumina Se arata Hristos cel mort si inviat. Chiar in Iadul nostru launtric cuprins de temeri, intuneric si lipsa de sens, Hristos Dumnezeu coboara, ne ia de mana si ne ridica la lumina", arata mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan, in scrisoarea sa.Mitropolitul aminteste ca situatia dificila prin care trecem nu este noua, in istorie fiind consemnate mai multe momente de deruta, haos si confuzie."Au fost invazii si razboaie, cutremure si imense revarsari de ape, molime si tot felul de boli necunoscute. In fata unor asemenea situatii, oamenii au avut atitudini diferite.Si despre ei a vorbit Domnul Hristos, spunand: 'Oamenii vor muri de frica si de asteptarea celor ce au sa vina peste lume'.Aceleasi nenorociri si ispite s-au revarsat si asupra celor credinciosi.Viata traita in lumina Invierii le-a dat taria sa nu cedeze in fata suferintei lor sau a celor din jur. Chiar daca au cazut, au avut puterea sa se ridice si sa-si continue drumul. Aveau credinta ca Hristos a inviat si, datorita acestui adevar, erau incredintati ca viata lor nu se termina in lumea aceasta.Crestinul adevarat este om al Invierii.Chiar daca el este martorul a tot felul de suferinte, epidemii, tulburari care au loc in lume sau in propria viata si familie, el nu este coplesit intru totul de acestea. Se framanta si el, ca este om cu neputinte. Are momente de indoiala, vazand valurile prea mari napustindu-se asupra lui.", a spus mitropolitul Teofan.Acesta adauga ca, in acelasi timp, crestinul nu are o atitudine pasiva, resemnata in fata tragediilor lumii, ci "se lupta impotriva lor, cauta sa le indeparteze, sa aduca mangaiere semenilor sai cuprinsi de grele incercari".El vorbeste despre una dintre incercarile prin care crestinii mireni au fost nevoiti sa treaca, aceea a faptului ca in Postul Mare nu au putut fi prezenti la Sfanta Liturghie din cauza "molimei celei aducatoare de moarte"."A fost o mare incercare pe care nadajduim a o depasi cat mai curand. Dupa trecerea molimei celei aducatoare de moarte, ne vom intoarce in bisericile noastre, ne vom spovedi mai des si ne vom impartasi cu Dumnezeiasca Euharistie.Credinta in Invierea lui Hristos si credinta in propria noastra inviere constituie inceputul, mijlocul si sfarsitul drumului unui crestin adevarat. Fara inviere nimic nu are sens. Viata si moartea isi pierd orice lumina. Doar invierea asaza omul in bucurie, pace si multumire sufleteasca", mai arata mitropolitul Teofan.