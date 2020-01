Monseniorul Perca va fi inscaunat sambata ca arhiepiscop mitropolit de Bucuresti

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa, prin aceasta celebrare, IPS Aurel Perca ia in primire canonica Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti, pe care o va conduce de acum inainte ca arhiepiscop mitropolit.Monseniorul Ioan Robu, caruia papa Francisc i-a acceptat renuntarea la oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucuresti dupa ce a ajuns la varsta canonica de 75 de ani, va deveni arhiepiscop mitropolit emerit.La eveniment vor participa cateva mii de credinciosi si peste 200 de preoti, doi cardinali, 24 de episcopi catolici, autoritati civile si politice, reprezentati ai ambasadelor si cavaleri ai Ordinului de Malta.De asemenea, potrivit comunicatului, vor fi prezenti IPS Nifon al Arhiepiscopiei Targovistei din partea Bisericii Ortodoxe Romane, IPS Hagopian Datev, episcop al Arhiepiscopiei Armene din Romania, dr. Daniel Zikeli - episcop-vicar al Bisericii Evanghelice C.A. din Romania si Aurel Vainer - presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania.Papa Francisc a acceptat pe 21 noiembrie 2019 renuntarea monseniorului Ioan Robu la oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucuresti si l-a numit la conducerea Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti pe monseniorul Aurel Perca, pana atunci episcop auxiliar in Dieceza de Iasi.In aceasta perioada, de la data numirii si pana la luarea in primire a Arhidiecezei de catre noul arhiepiscop mitropolit de Bucuresti, din vointa Sfantului Parinte, Arhidieceza a fost condusa de IPS Ioan Robu, ca administrator apostolic.Noul arhiepiscop mitropolit de Bucuresti, monseniorul Aurel Perca , are 68 de ani si s-a nascut la Sabaoani, in judetul Neamt.Este preot din 1979 si a fost consacrat episcop in 1999, in noua Catedrala romano-catolica din Iasi, monseniorul Ioan Robu fiind unul dintre episcopii consacratori. Deviza sa episcopala este "In caritate radicati et fundati!" - "Inradacinati si intemeiati in iubire", fiind luata din Scrisoarea Sfantului Apostol Paul catre Efeseni (3,17), se mai arata in comunicat.