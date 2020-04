Nici Biserica Catolica nu vrea educatie sexuala in scoli: Se incalca drepturile parintilor

Ziare.

"Episcopii semnaleaza ca modificarile legislative nu s-au facut in baza unei consultari prealabile a tuturor factorilor implicati in procesul de educatie, printre care se numara si Biserica, si atrag atentia ca obligativitatea orelor de educatie sexuala reprezinta o incalcare a drepturilor parintilor, garantate de Constitutia Romaniei", se arata intr-un comunicat de presa."Parintii sunt primii responsabili de educatia copiilor lor. Prin urmare, numai la cererea lor si respectandu-se principiile moral-religioase ale acestora, scoala le poate pune la dispozitie astfel de cursuri", se afirma in scrisoarea deschisa semnata de IPS Aurel Perca, arhiepiscop mitropolit de Bucuresti si presedinte al Comisiei de invatamant a CER.Zilele trecute a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 45/3 aprilie 2020, care modifica si completeaza Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, care prevede obligativitatea organizarii in scoli, cel putin semestrial, a unor programe pentru viata si sanatate, inclusiv educatie sexuala pentru copii.Iata si reactia vehementa a BOR care se opune orelor obligatorii de educatie sexuala: Atentat la inocenta!