Nu ne mai bagati bete-n roate, ca relaxarea vine sigur

Vazand ca in tarile greu lovite ale Europei, ca Spania, Italia sau Franta, numarul deceselor e in scadere si nici numarul de imbolnaviri nu mai e in crestere ca pana acum, a inceput sa ni se para ca vedem si din Romania luminita de la capatul tunelului. Totusi, numarul de imbolnaviri zilnice se mentine inca la nivel ridicat, cu mult peste 200 pe zi, iar numarul deceselor se mentine si el pe masura.Chiar si asa, avem curajul sa anuntam ceva relaxari. Ma intreb, este corect? Adica, a rezultat asta din calcule, din cercetari, sau este numai un act de vitejie, ceva ca sa fim si noi in ton cu alti europeni, care incep sa se relaxeze?Trebuie sa recunoastem ca, desi suntem inca in plina pandemie, exista o anumita stare de nervozitate in randul populatiei, ceva la care unui conducator intelept nu-i este permis sa ramana nepasator.Fiecare din noi, cand se trezeste dimineata si isi aduce aminte ca trebuie sa stea in casa, se intreaba: pana cand? Iar data de 15 mai - arbitrara de altfel - lansata in spatiul public, a produs o asemenea psihoza a sperantelor, incat deceptia ar fi grea de tot, daca am afla intr-o zi ca s-a schimbat calendarul.Am senzatia ca presedintele Iohannis simte despre inceperea relaxarii ca ar putea fi prematura, daca noi nu ne vom dovedi responsabili, dar in acelasi timp socoate ca ar fi binevenita si utila, tocmai pentru a ne demonstra ca are incredere in populatia deja incercata.Nu ma pricep sa judec eu pandemia la nivel academic, dar mi se pare ca autoritatile au procedat intelept, trecand de la starea de urgenta la cea de alerta si revizuind unele din masurile preventive initiale, ca sa fim pe cat posibil relaxati.In fond, ce facem acum? Ne punem exact in situatia in care ar fi trebuit sa fim din prima zi, daca am fi avut masti si restul echipamentului, daca erau construite cele opt spitale regionale promise in campanie, daca ar fi existat cel putin atatea paturi ATI cate s-au dovedit necesare dupa tragicul eveniment de la #Colectiv, daca manageriatul marilor spitale ar fi fost corect, daca toate dotarile spitalelor ar fi functionat corespunzator, conform cerintelor.Fara indoiala, cu toate acestea pregatite din timp, pandemia ar fi fost mult mai ingaduitoare si numai din lipsa lor a trebuit sa suportam masuri pe cat de severe, pe atat de incomode. Avem totusi norocul ca specialistii s-au implicat ferm, Guvernul a actionat hotarat, populatia a fost majoritar disciplinata si am ajuns la momentul cand putem demara relaxarea, nu pentru ca s-ar fi indepartat pericolul, ci pentru ca suntem mai pregatiti si si parem mai responsabili.Noi suntem cei care trebuie sa pastram distantarea sociala, sa purtam masti in mijloacele de transport in comun sau in alte spatii inchise, sa ne dezinfectam, sa ne spalam si, mai ales, sa nu ne lasam provocati de cei care pun la indoiala dispozitiile autoritatilor.Si trebuie s-o facem nu cu constrangeri, nu cu amenzi, nu cu amenintari. Numai de teama pericolului. Presedintele, Guvernul, toti ne pun la incercare: ori ne dovedim la inaltimea asteptarilor si ne indreptam spre adevarata si completa relaxare in viitor, ori ne intoarcem inapoi de unde am plecat.Multi au pus umarul, sa sprijine masurile dispuse de autoritati. Unii au donat bani, altii au pus la dispozitie spatii pentru carantina sau izolare, au servit mancare calda pentru personalul medical, au achizitionat materiale si echipamente. Au venit ajutoare din directii neasteptate. Dar, tot neasteptat, au aparut si piedici.Regret ca trebuie sa ma refer la Biserica Ortodoxa Romana, iar regretul este cu atat mai mare, cu cat obiectul conflictului nu este decat o problema de orgoliu, de ambitie, cum zic unii, de tafna.Imi vine greu sa interpetez cuvintele purtatorului de cuvant al BOR, care creeaza psihoza indoielii in randul enoriasilor, punand sub semnul intrebarii o recomandare clara a autoritatilor:Fara sa se gandeasca cum ar salva mai bine sanatatea oamenilor, BOR a dat o replica, parca sa salveze prestigiul linguritei si al potirului:Stiti cum vine asta? O sa ma consult eu cu "surorile" si, in functie de ce-mi vor spune ele, voi vedea daca va las pe voi, credinciosii, sa ascultati de autoritatile voastre, de experti si virusologi sau mergem pe mana respectivelor "surori" si-om vedea noi ce-o iesi.Nu stiu ce rezultate vor avea consultarile cu "surorile" BOR, dar am senzatie ca interesul nostru, al celor care ne ferim de imbolnavire, este unul, iar interesul BOR este altul si regret profund.Sa fim intelesi, nimeni in tara noastra nu are specialisti in virusologie, altii decat cei din sistem. Iar daca BOR socoate ca ne poate abate de la obligatiile noastre, consultandu-se cu tot felul de surori sau frati, imi vine in minte ca si-a propus sa ne indemne nu numai la indisciplina, dar si la sfidarea acestor eroi ai nostri ai tuturor, care sunt cercetatrii din laboratoare, virusologii, medicii si alti specialisti din sistem.Cazul BOR este un exemplu despre ce nu trebuie sa facem, ca sa pasim inainte pe drumul relaxarii. Sau ce trebuie sa facem, ca sa pasim inapoi.