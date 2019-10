Numar record de pelerini la moastele Sfintei Parascheva. Oamenii stau zile intregi la coada

Ziare.

Sfanta Cuvioasa Parascheva este sarbatorita pe 14 octombrie. Cu toate astea, de ani buni, moastele Sfintei sunt scoase in fata Catedralei Mitropolitane din Iasi cu cateva zile inainte.In mod normal, cu o zi sau doua inainte de sarbatoare, mii de oameni stau la coada ore in sir, zi si noapte, ca sa ajunga sa sarute racla si sa se roage la Sfinta Parascheva.In acest an, insa, pelerinajul a inceput chiar mult mai devreme. Spre exemplu, o femeie din Piatra Neamt a declarat pentru Libertatea ca a ajuns la Iasi inca de miercuri. Cum moastele nu era scoase din Catedrala, a asteptat. Joi noptea si-a petrecut-o langa biserica, asa ca vineri dimineata - cand in sfarsit racla cu moastele Sfintei Parascheva a fost scoasa la inchinare - femeia a fost prima. Intre timp, insa, alte mii de pelerini sosisera deja la Iasi pentru a se inchina si se asezasera la coada. Parte dintre ei au cazare in oras si se pot duce sa manance, sa se spele si sa doarma. Alti pelerini, insa, nu se cazeaza nicaieri, ci isi petrec zilele in preajma bisericii, asteptand sa ajunga la racla si sa participe la slujbe. Mananca ce si-au adus de acasa si beau ceai oferit de biserica.Altii doar vin, stau ore inregi la coada si apoi se intorc acasa. Si in acest an, aproape 150 de autocare din Voluntari au adus la inchinare circa 7.000 de oameni, organizarea acestor pelerinaje fiind deja o traditie de cand primar in Voluntari este Florentin Pandele.Una peste alta, sambata seara - la un pelerinaj numit "Calea Sfintilor" - au luat parte zeci de mii de oameni sositi la Iasi, un numar mai mare decat in anii trecuti.Iar cea mai mare parte a pelerinilor este asteptata, la Iasi, abia duminica si luni dimineata.Deja, duminica dimineata era 42.000 de pelerini care asteptau sa se inchine la racla Sfintei Parascheva, potrivit Mediafax.In acest an au luat parte la pelerinaj si cetateni straini, dar si oameni cu alte confesiuni, potrivit Stirilor ProTv Potrivit Digi 24, pana acum 31 de oameni au ajuns de la coada, direct la spital. Duminica dimineata, n-a fost ora in care sa nu vina la Unitatea de Primiri Urgente (PUP) cel putin un pelerin. Cei mai multi au fost barbati care - suferind de probleme vasculare - au condus de la distante mari pana la Iasi si au venit la biserica deja obositi. Femeile, in schimb, au ajuns la spital din cauza ca n-au mancat, n-au baut suficienta apa si au stat prea mult in picioare. De asemenea, parte dintre pacienti acuza probeleme digestive, cauzate fie de alimentatia dezordonata, fie de faptul ca au mancat cu mainile nespalate.Per total, Mitropolia Moldovei si Bucovinei se asteapta la un numar record de pelerini, in acest an: peste 200.000.