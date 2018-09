O noua schisma in sanul Bisericii Ortodoxe: Moscova acuza Constantinopolul ca "loveste pe la spate"

Ziare.

"Practic de fiecare data cand Biserica Ortodoxa Rusa se afla intr-o situatie dificila, primim lovituri in spate din partea Patriarhiei de Constantinopol", a declarat vineri seful diplomatiei Patriarhiei Moscovei, mitropolitul Ilarion, in cursul unei conferinte de presa.Exista in Ucraina o biserica atasata Moscovei si alta fidela Patriarhiei Kievului, autoproclamata dupa independenta acestei tari in 1992 si care nu este recunoscuta pana in prezent de nicio biserica ortodoxa din lume.Patriarhul de Constantinopol, Bartolomeu I, nu a anuntat oficial decizia sa de a recunoaste o Biserica autocefala in Ucraina, dar aceasta perspectiva ce ar permite Ucrainei sa elibereze de sub tutela religioasa a Rusiei o parte dintre credinciosi este de neacceptat pentru Patriarhia Moscovei.Constantinopolul a trimis in septembrie doi emisari la Kiev, ceea ce a declansat furia Patriarhiei ruse."Patriarhia de Constantinopol a patruns pe teritoriul canonic al Patriarhiei Moscovei trimitandu-si exarhii la Kiev", a acuzat mitropolitul Ilarion.Mitropolitul a facut aceste declaratii dupa anuntul a doua decizii drastice ale Sfantului Sinod, institutie colegiala la varful ierarhiei ortodoxe ruse.Sfantul Sinod a anuntat intr-un comunicat ca Patriarhia Moscovei nu va mai participa la adunarile episcopale, la comisiile si structurile prezidate de reprezentanti ai Patriarhiei de Constantinopol. Pe de alta parte, in liturghia lor, bisericile sub controlul Moscovei nu se vor mai ruga pentru Patriarhiul de Constantinopol.Potrivit mitropolitului Ilarion, aceste decizii sunt un fel de "intrerupere a relatiilor diplomatice" dintre cele doua patriarhii.Patriarhia Moscovei a amenintat ca va rupe complet legaturile cu Constantinopolul daca vor continua aceste "activitati anticanonice"."Responsabilitatea deplina a consecintelor tragice ale acestei schisme le va reveni lui Bartolomeu I si episcopilor care il sustin", potrivit unui comunicat.Patriarhul Kiril al Moscovei si al Intregii Rusii, considerat un aliat al presedintelui Vladimir Putin , se opune ferm dorintei de independenta a Patriarhiei Kievului, nerecunoscuta, dar sprijinita de autoritatile ucrainene proeuropene.