Pariul inconstient al ministrului Vela, oprit de presedintele Iohannis. Ce urmeaza

Un pariu inconstient intre un minister laic de Interne si o Biserica Ortodoxa care si-a facut un calcul de mica putere, in detrimentul libertatii pe care o putea insufla credinciosilor, sa il ingaduie pe Dumnezeu pe toate pragurile de casa, cu sau fara lumanare cumparata de la biserica.Nimeni nu poate pune la indoiala credinta oamenilor in divinitate, fie ea de resort intim sau de ritual colectiv. Dar a te raporta la credinta si religie prin lupa politica, mai ales in situatii in care omul e fragilizat de frica de boala, moarte si tulburat de indepartarea fizica de ceilalti semeni, nu face nimic altceva decat sa alimenteze emotii colective negative si sa cultive sentimente de vinovatie si polarizari.E ceea ce s-a intamplat la referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie si e ceea ce a obtinut doar pe jumatate ministrul liberal de Interne, marti seara.Si a mai obtinut ceva ministrul Vela, un plus de neincredere in faptul ca autoritatile fac tot ceea ce trebuie sa ne protejeze tuturor vietile. Romanii au intrat in criza actuala, in care in joc le sunt vietile, cu un capital de incredere in stat deteriorat pana la ultimele fibre, mai ales dupa atrocitatile cazului Caracal, dar au incercat macar, cu sincope, sa asculte de reguli si sa degreveze autoritatile, cum e cazul spitalelor.Dar ce stat functional e acela in care autoritatea e negociabila, iar decizia personalizata? Pentru ca una a decis presedintele, prin decret prezidential, si cu totul alta a hotarat ministrul de Interne, intr-un protocol semnat cu Biserica, in afara, asadar, autoritatii laice a statului.Romanilor nu le ramanea decat sa se imparta intre cele doua si sa dea curs faliei pe care tocmai institutiile statului o alimentau, impratindu-i simbolic in credinciosii ("Patriarhului si ai lui Vela") si necredinciosii ("lui Iohannis", cu declinarea mai mult decat paguboasa "ai unui presedinte neortodox", cum deja au aparut comentarii ici si colo).Gestul ministrului Vela e mai mult decat unul de hybris si mai mult decat o confiscare politica. Intr-un moment in care e nevoie de unitate decizionala, de tehnicitatea procedurilor si de incurajarea oamenilor sa gandeasca si sa se comporte solidar, chiar daca asta inseamna restrangerea temporara a unor drepturi, ministrul de Interne a plantat germenii unor polarizari toxice.E meritul presedintelui Klaus Iohannis ca a inteles ca paguba facuta poate lua proportiile unor drame si ca a ascultat semnalele venite dinspre o societate mult mai dezvoltata cultural decat paradigma retrograda in care a plasat-o ministrul de Interne, care are la dispozitie fie demisia, fie o mea culpa veritabila, in care sa isi asume limitele functiei publice care nu permite personalizare.Si e loc si pentru Biserica Ortodoxa sa isi incurajeze credinciosii sa il ingaduie pe Dumnezeu si in casele unde lumanarea e de anul trecut sau cumparata din supermarket, pentru ca lumina Invierii nu irumpe in obiecte cu etichete, ci in spiritul si asteptarea fiecaruia sa poata desavarsi binele.