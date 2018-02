Patriarhia ii raspunde lui Teodorovici, dupa ce a cerut implicarea Bisericii in probleme sociale, in locul impozitarii

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, a sustinut ca Biserica deja face ceea ce a indicat Teodorovici."Propunerea ministrului nu este una de impozitare. Este o falsa perspectiva a ceea ce dumnealui a comunicat. Ministrul s-a referit doar la o mai accentuata folosire a activitatilor filantropice si sociale a cultelor religioase din Romania, pentru ameliorarea unor stari disfunctionale din societatea romaneasca. Ministrul a apreciat implicarea Bisericii si a spus ca Biserica face asfel de actiuni filantropice mai bine decat statul, dar ca isi doreste o accentuare", a declarat, pentru Mediafax , Banescu.Astfel, transmite Banescu, ceea ce a propus ministrul de Finante se intampla deja."Ceea ce ministrul nu a apucat sa adauge este faptul ca ce propune domnia sa se intampla deja, intr-un mod profesionist, foarte bine articulat. In Patriarhia Romana exista aproape 800 de institutii sociale filantropice, cu rezultate foarte bune. In ultimii 10 ani, Biserica Ortodoxa Romana a cheltuit peste 150 de milioane de euro pentru actiuni sociale, iar anul trecut a cheltuit peste 24 de milioane de euro", a mai declarat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane.In ceea ce priveste o intalnire intre ministrul Finantelor si Patriarhul Daniel, reprezentantul BOR spune ca la nivel oficial inca nu s-a concretizat nimic.Daca in iunie 2017, sustinea impozitarea Bisericii si le cerea reprezentantilor acesteia sa vina in secolul XXI, acum, proaspat ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici vede cu totul altfel lucrurile."Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult mai bine si mai clar rolul acesteia pe care il are in societate vizavi de problemele cu caracter social. Acele sume raman la Biserica, nu le ia statul. Biserica foloseste acei bani cu caracter social: copii cu probleme, oameni cu dizabilitati. Se aplica o suma forfetara. (...) Astfel de actiuni opresc acel curent negativ impotriva Bisericii!", a declarat, sambata, ministrul Finantelor, la Antena 3.In vara lui 2017, acelasi Teodorovici spunea ca in secolul XXI Biserica trebuie sa inteleaga ca nu poate desfasura activitati economice fara a fi impozitata."Biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga. Traim in secolul XXI. Este nevoie de bani, de foarte multi bani", spunea Teodorovici in 2017, adaugand ca "Sunt subiecte pe care biserica probabil nu le indrageste, dar trebuie sa gasim un compromis. E o discutie pe care am inceput-o in 2015 cu Patriarhul, nu intr-un mod direct, dar am lasat sa se inteleaga ca undeva, candva, intr-un viitor foarte apropiat trebuie sa discutam despre acest subiect. Putem sa gasim o formula pe care si Biserica sa o accepte, si populatia sa o primeasca foarte bine si anume: trebuie sa vedem care sunt acele activitati cu caracter economic care pot fi impozitate".