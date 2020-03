Patriarhul Daniel a donat 10.000 de lei pentru lupta impotriva COVID-19

Ziare.

com

Potrivit basilica.ro, platforma a fost creata de Patriarhia Romana si Federatia "Filantropia" si este gandita ca un punct de intalnire intre cei aflati in situatii vulnerabile si cei care doresc sa ajute."Prin acest gest, Patriarhul insusi a pus in practica indemnul lansat catre credinciosi odata cu declararea starii de urgenta in tara noastra: 'Sa aratam iubire si solidaritate fata de oamenii varstnici, fata de cei aflati in izolare sau in carantina, precum si grija deosebita pentru sanatatea celor din jurul nostru'", precizeaza sursa citata.De la inceputul epidemiei de coronavirus, atat Arhiepiscopia Bucurestilor, cat si majoritatea eparhiilor din Patriarhia Romana participa la lupta impotriva raspandirii acestei boli mai intai prin rugaciune si consiliere spirituala, apoi prin oferirea de spatii pentru carantina, hrana celor izolati, sprijin divers pentru spitale in functie de necesitati.Patriarhia Romana colaboreaza cu institutiile medicale pe mai multe planuri: in consilierea spirituala, campanii de donare de sange, preventie si educatie pentru sanatate, donatii de aparatura medicala, mobilier s.a.