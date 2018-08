Patriarhul Daniel iese cu un mesaj dedicat diasporei la trei zile de la violentele din Piata Victoriei

Ziare.

com

Patriarhul aminteste ca BOR a proclamat prima duminica dupa sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului (15 august) sa fie dedicata tuturor romanilor migranti. Hotararea a fost luata de Sfantul Sinod in februarie 2009, aminteste PF Daniel in mesajul sau, transmis de Patriarhie sub forma unui comunicat remis luni"Aceasta duminica reprezinta un bun prilej de a adresa cuvant de binecuvantare si de intarire duhovniceasca credinciosilor ortodocsi romani care s-au stabilit sau lucreaza temporar in strainatate.Prin cultivarea constiintei unitatii de credinta si neam, Biserica Ortodoxa Romana a contribuit la pregatirea marilor evenimente istorice, avand ca scop unitatea nationala a romanilor, si anume: Unirea Principatelor (1859), Independenta de stat a Romaniei (1877-1878) si Marea Unire (1918), decisiva pentru constituirea statului national unitar Romania", aminteste PF Daniel.In plus, patriarhul sustine ca, in ultimul deceniu, "nevoile spirituale ale romanilor aflati departe de Tara au determinat Biserica Ortodoxa Romana sa aiba ca prioritate pastorala intarirea comunitatilor romanesti din jurul granitelor tarii si din diaspora romana, o realitate noua care a capatat o amploare nemaiintalnita in istoria poporului roman".In acest sens, Patriarhia Romana se lauda ca ar fi cultivat unitatea si identitatea romanilor "prin infiintarea de eparhii, protopopiate si parohii, precum si prin programe sociale, educationale si culturale menite sa raspunda concret solicitarilor venite din partea credinciosilor".BOR "se straduieste sa edifice, deodata cu biserica din suflet, si lacasuri de cult acolo unde exista comunitati romanesti, oferind astfel posibilitatea fiecarui roman crestin ortodox aflat in strainatate sa poata asculta sfintele slujbe in limba materna, sa se poata spovedi si impartasi intr-o biserica romaneasca, pastrand astfel legatura cu Biserica Mama din Tara", adauga comunicatul citat.PF Daniel se lauda si ca BOR "ajuta financiar, dupa posibilitati, aceste comunitati romanesti, fie direct, fie prin demersurile si recomandarile necesare pe langa Secretariatul de Stat pentru Culte si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni".Iata cum vede BOR ajutorul pe care il ofera romanilor de peste hotare:"Eforturile comune in beneficiul comunitatilor romanilor de pretutindeni privesc constructia, reparatia, conservarea si dotarea bisericilor, bibliotecilor si muzeelor, prin renovarea si intretinerea caselor memoriale, a monumentelor istorice si a cimitirelor.Pe langa acestea se doreste organizarea de evenimente traditionale cu ocazia marilor sarbatori, diverse manifestari culturale, tabere pentru copiii si tinerii din afara granitelor tarii, concursuri de limba romana, derulate in cadrul proiectului Scoala de Duminica, ore de religie avand drept scop familiarizarea copiilor cu credinta ortodoxa, cu legatura dintre credinta crestina si cultura romana, dar si cu respectarea libertatii religioase.In mod deosebit, slujbele liturgice transmise zilnic de Radio TRINITAS si Televiziunea TRINITAS ale Patriarhiei Romane sunt de un real folos duhovnicesc pentru romanii ortodocsi aflati vremelnic sau stabiliti departe de Tara".Evident ca patriarhul nu uita sa mentioneze ca, in noiembrie 2018, va fi sfintita Catedrala Mantuirii Neamului, ceea ce a fost posibil "prin darnicia clerului si credinciosilor Patriarhiei Romane din Tara si strainatate,Amintim ca, la rectificarea bugetara, anuntata la inceputul lunii de premierul Viorica Dancila, pentru catedrala au mai fost alocati inca 100 de milioane de lei . Asta dupa ce, la propria rectificare de buget, Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a dat inca 10 milioane de lei pentru acelasi enorm edificiu din inima Bucurestiului.B.B.