Patriarhul Daniel, la slujba de Craciun: Aurul faptelor bune, cea mai mare cinstire adusa Pruncului Iisus

"Aceasta traditie a Magilor, a Regilor, a Crailor, care vin sa aduca Pruncului Iisus daruri ne invata duhovniceste pe noi s-aducem daruri lui Hristos. 'Ce fel de daruri?' se intreaba Sfintii Parinti. Si tot ei raspund: 'Aurul faptelor bune'. Cand savarsim fapte bune implinind poruncile lui Hristos de a iubi pe Dumnezeu in rugaciune si pe semenii nostri in fapte bune, noi aducem lui Hristos aur, chiar daca nu avem niciun banut in buzunar si nimic din aur sau din argint. Aurul faptelor bune. Este cea mai mare cinstire pe care o putem aduce noi Pruncului Iisus", a spus Patriarhul.Inaltul ierarh a savarsit slujba Sfintei Liturghii impreuna cu episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Timotei Prahoveanul, si cu parintele Qais, episcop de Erzurum, delegatul Patriarhiei Antiohiei in tara noastra, cu episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploiesteanul si Ieronim Sinaitul.PF Daniel a explicat ca tamaia pe care au adus-o magii inseamna "mirosul bine-placut lui Dumnezeu al rugaciunii"."In Sfanta Scriptura este o relatie stransa intre rugaciune si tamaie. 'Sa se indrepteze rugaciunea mea ca tamaia inaintea Ta'. Adica tamaia este transformata ca dar atunci cand noi ne rugam in fiecare zi - dimineata, la pranz si seara sau in orice clipa a zilei - noi aducem tamaia rugaciunilor noastre si a cantarilor noastre duhovnicesti Pruncului Iisus", a deslusit inaltul ierarh.Totodata, Patriarhul Daniel le-a vorbit celor prezenti in Catedrala Patriarhala despre ceea ce inseamna "a aduce smirna lui Hristos"."Inseamna a rastigni, a omori pacatul din noi, egoismul si a darui viata virtutilor. Cand trecem de la pacat la virtute, de la cadere la ridicare prin pocainta, de la fapte neplacute lui Dumnezeu la viata sfanta, virtuoasa, atunci noi trecem prin rastignirea pacatului si ajungem la invierea virtutilor. Invierea duhovniceasca a noastra inseamna invierea sufletului din moartea pricinuita de pacat. Pacatul este moarte, iar pocainta si sfintenia reprezinta viata. De aceea, noi, ori de cate ori ne luptam cu pacatul si in locul pacatului savarsim virtutile, adica trecem de la ganduri rele la ganduri bune, aducem smirna lui Hristos, omoram pacatul si inviem in noi virtutea. Cand trecem de la cuvinte rele si urate la cuvinte curate si frumoase aducem smirna Pruncului Iisus. Cand trecem de la un comportament paganesc, rau, decazut, pacatos, la un comportament, sfant, bland, ajutator, milostiv, noi aducem smirna Pruncului Iisus", a spus inaltul ierarh.El a subliniat ca, prin modul de a gandi, de a vorbi si de a faptui si de a vietui, credinciosii aduc daruri, tamaie si smirna lui Hristos spre slava lui Dumnezeu si Mantuire.La finalul predicii, Patriarhul i-a felicitat pe toti cei care poarta numele de Cristian sau Cristina.Crestinii ortodocsi, catolici si protestanti sarbatoresc la 25 decembrie Nasterea Domnului.