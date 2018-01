"Patriarhul Daniel vrea sa inaugureze Catedrala Mantuirii Neamului pe 30 noiembrie: Este o necesitate liturgica practica"

Ziare.

La slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, oficiata la Catedrala Patriarhala inainte de trecerea in noul an, Patriarhul Daniel a spus ca acum "se cuvine sa ne gandim mai mult la ceea ce inseamna darul timpului vietii prezente pamantesti, ca timp de pregatire pentru viata eterna din imparatia cerurilor"."Biserica ne indeamna sa privim cu incredere si speranta, dar si cu responsabilitate si gravitate fiecare clipa a vietii prezente", a spus Patriarhul Daniel.El a amintit ca 2018 este declarat de catre Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane drept An omagial al unitatii de credinta si de neam si An comemorativ al fauritorilor Marii Uniri de la 1918."De aceea, fiecare in parte si toti impreuna suntem chemati sa traim anul 2018 in primul rand ca un an al multumirii sau al recunostintei aduse lui Dumnezeu pentru darul vietii, pentru sanatate personala, dar si pentru darul unitatii nationale", a afirmat Patriarhul Daniel.In acest context, el a spus ca in 30 noiembrie va fi sfintita Catedrala Mantuirii Neamului."Cu ajutorul lui Dumnezeu, in ziua de 30 noiembrie 2018, la sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei Ocrotitorul Romaniei va fi sfintita Catedrala Mantuirii Neamului sau Catedrala Nationala, acest edificiu nou fiind o necesitate liturgica practica, dar si un simbol al spiritualitatii si comuniunii romanesti.Catedrala Mantuirii Neamului sau Catedrala Nationala, cu hramul principal Inaltarea Domnului si Ziua Eroilor, uneste simbolic iubirea fata de Dumnezeu a unui popor crestin, jertfelnic si darnic cu recunostinta pe care o datoram permanent eroilor neamului", a adaugat Patriarhul Daniel.Piatra de temelie a Catedralei Mantuirii Neamului a fost pusa in februarie 2011. Costurile medii ale investitiei se ridica la suma deCatedrala Mantuirii Neamului va avea o inaltime de 120 de metri si o suprafata de peste 7.000 de metri patrati. Pe zidurile catedralei vor fi ridicate 6 turle mici, pana la 60 de metri inaltime, turla clopotului si o turla principala, cu o inaltime de 120 de metri. Catedrala va avea 6 clopote. Cel mai mare - care cantareste 25 de tone - a fost finalizat intr-o fabrica din Austria, iar pe acesta apare chipul Patriarhului Daniel.La nivelul 0 al constructiei, unde vor incapea 5.000 de oameni, suprafata construita este de 7.200 de metri patrati, iar Catedrala Mantuirii Neamului va avea si patru lifturi.