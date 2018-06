Pot fi inchiriate moastele? Reprezentant BOR: Doamne, cum suna! NU si nu pot fi aduse in locuri "necurate"

Ziare.

Informatia a venit de la consilierul general PNL Ciprian Ciucu: "Momente stanjenitoare pentru majoritatea angajatilor PMB. In aceasta dimineata (luni, n.red.), intre orele 08:30 si 10:00, salariatii PMB au fost invitati la camera 104 (langa cabinetul ei) sa se inchine unor moaste aduse special in acest scop, conform vointei primarului Capitalei. Mai multi angajati ai PMB m-au contactat si s-au aratat revoltati de situatia in care au fost pusi"."Este libertatea Gabrielei Firea sa fie o persoana religioasa si sa practice orice ritualuri doreste, iar eu, cu sinceritate ii spun, respect acest lucru! Dar asta nu inseamna ca poate avea libertatea de a extinde propriile ei practici si stil de viata in vietile oamenilor pe care vremelnic ii conduce!", a mai spus Ciucu, precizand ca oamenii au fost pusi in situatia de a practica un comportament religios "doar de ochii sefei".Informatia a starnit un val de reactii pe retelele sociale, multi intrebandu-se cum poate avea acces la Sfinte Moaste si ca, la cum sunt aruncati banii bucurestenilor pe tot felul de evenimente, nu i-ar mira ca Gabriela Firea sa fi si platit pentru acest lucru.Contactati luni de, reprezentantii Primariei nu au infirmat si nici nu au confirmat ca au fost aduse moaste in institutie, precizand ca doresc intai sa citeasca postarea consilierului si apoi revin cu un telefon. Inca asteptam acel apel.In lipsa de pozitie oficiala de la Primarie, am vrut sa aflam totusi ce regim are Biserica in ce priveste Sfintele Moaste si expunerea lor in institutii publice, mai ales avand in vedere ca ele reprezinta ramasite din trupul unui om declarat sfant.In ce priveste marea intrebare, daca Biserica inchiriaza moastele, raspunsul este categoric nu."Nu exista asa ceva. Orice moaste apartin exclusiv unei biserici. Doar daca biserica respectiva decide sa le scoata undeva intr-un loc public spre inchinare o poate face. Dar", ne-a raspuns purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.In ce priveste locul unde aceste relicve sfinte pot fi expuse, Banescu a explicat ca nu exista proceduri standard, ghidul aici fiind "normele de fier ale pietatii si bunului simt", astfel incat moastele sa nu ajunga in "locuri necurate"."Nu exista o procedura standard, nici nu ar fi posibil.ca sa spun asa. Sfintele Moaste sunt pur si simplu venerabile. Si nu exclusiv intr-o biserica. Asta este ceea ce conteaza.a casei etc.", a mai declarat, pentru, Banescu, precizand insa ca vorbeste in nume propriu, nu al Bisericii.