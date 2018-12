Premiera in Romania: Liturghii si spovedanii in limba engleza

Ziare.

Masura a fost luata pentru studentii straini care au venit sa invete in Romania si care participa la slujbe, arata Ziarul de Iasi Prima liturghie in limba engleza a avut loc duminica la catedrala romano-catolica "Sfanta Fecioara Maria Regina" din Iasi. De acum inainte, in fiecare duminica, de la ora 12:30, pe perioada anului universitar, exclusiv in vacante, vor avea loc astfel de liturghii."Initiativa vine prin decret episcopal si din grija Preasfintitului Petru Gherghel de a oferi tuturor vorbitorilor de limba engleza, si mai ales studentilor, posibilitatea ca in Iasi sa gaseasca o 'Casa departe de Acasa'", au precizat reprezentantii episcopiei.Studentii straini din Iasi se si pot spovedi in limba engleza.