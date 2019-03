Premiera: O biserica din Constanta a fost scoasa la vanzare

Ziare.

Este vorba despre Parohia Bugeac, care are sediul in Bugeac, comuna Ostrov, si despre creditoarea MSA Protect Constructii SRL.Potrivit Ziua de Constanta, licitatatia va avea loc pe 3 aprilie."A existat un proces cauzat de neintelegeri contractuale intre parohie si constructor.Arhiepiscopia Tomisului se implica in sensul medierii conflictului. S-a demarat executarea, dar se cauta solutii in sensul stingerii litigiului, tinand cont ca, potrivit legii cultelor, bisericile sunt bunuri sacre si nu pot fi supuse executarii", a declarat pentru sursa citata Eugen Tanasescu, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului.El a precizat ca, pana acum, nu au mai existat astfel de cazuri.La randul sau, Nicolae Dragomir, primarul comunei Ostrov, sustine ca preotul paroh nu i-a cerut ajutorul in acest sens, iar el stie doar ca exista o neintelegere intre biserica si constructor.In 2009, parohia din localitatea Bugeac a decis reconstruirea vechii biserici, ce data din 1863, iar pentru aceasta a contractat firma MSA Protect Constructii SRL.Aceasta, insa, nu si-a primit banii datorati, astfel ca a actionat Parohia Bugeac in instanta. In vara anului 2018, o instanta a Judecatoriei Medgidia a incuviintat executarea silita a debitoarei, respectiv "Parohia Bugeac", pentru recuperarea sumei de