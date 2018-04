Premiera: Romania va avea un preot duhovnic al turistilor care va spovedi pe oricine viziteaza bisericile sasesti

Ziare.

com

Duhovnicul turistilor va putea fi gasit in cele mai vizitate biserici sasesti din tara, cum ar fi Biserica Neagra din judetul Brasov, biserica din Sighisoara, judetul Mures, sau cea din Biertan, judetul Sibiu."Exista la nivel european, o tendinta, in Germania, duhovnic al celor care fac concedii, pentru ca turistii germani ajung de la Ibiza pana in Norvegia, peste tot, si biserica se simte responsabila pentru ei si in timpul concediului. Acest duhovnic o sa aiba trei atributii spirituale. Prima atributie, o sa tina duminica slujbe in biserici unde nu este preot, acolo unde se strang destul de multi sasi care vin, pentru o anumita perioada, inapoi la casele lor, dar nu exista o comunitate care sa aiba preot.A doua atributie este ca va tine saptamanal meditatii in anumite biserici pe care trebuie sa le mai stabilim un anumit program, unde este fluxul de turisti mai mare: Biserica Neagra, Viscri, Biertan, Sighisoara si asa mai departe. Si trei, va sta la dispozitie in anumite ore, in aceste biserici, pentru turisti care vor sa se spovedeasca sau sa aiba o discutie cu tema spirituala", a spus Cosoroaba.Potrivit acestuia, duhovnicul turistilor va fi un preot adus din Germania si va putea dialoga cu enoriasii in limbile romana, germana si engleza.Anul trecut, bisericile fortificate ale sasilor din Transilvania au fost vizitate de peste 695.000 de turisti romani si straini, sustine preotul Stefan Cosoroaba.