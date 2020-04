Preot amendat cu 20.000 de lei pentru o slujba in curtea bisericii. Enoriasa: Mi-a murit si mie sotul, sa nu-l pomenesc?

Ordonantele

Mai multe persoane au participat duminica la o slujba, lucru interzis conform ordonantelor militare adoptate in contextul pandemiei de coronavirus.Intr-un clip video postat pe Facebook, se vad in jur de 10 persoane in curtea bisericii Sfantul Ion din Ramnicu Valcea, pe o alee retrasa.Un politist ii cere preotului datele de identificare, iar un al doilea care nu apare in imagini, dar cel mai probabil filmeaza, spune ca ii va da o amenda de 20.000 de lei.In tot acest timp, enoriasii incearca sa ii induplece pe oamenii legii: "nu va suparati, dl preot nu poate sa ne controleze pe toti, va rugam frumos"."Asta e batjocura. Lipsa de respect fata de autoritatile statului. Cand ordonanta militara spune clar ce aveti de facut si de respectat", a replicat politistul.Vizibil afectata, o femeie din curtea bisericii a spus: "Domnule, mi-a murit si mie sotul! Sa nu-l pomenesc, domnule?"Imaginile au fost postate pe Facebook de Iulian Capsali, care a scris si urmatorul mesaj: "Organele Statului Politist in actiune: 20.000 lei amenda pentru un preot ce nu respecta ordonantele militare care trimit iobagii la munca in Germania, permit activitatea din supermarketuri, dar nu permit Sf. Liturghie in duminica din Postul Mare.Obisnuiti-va cu acest tip de dialog:- Mi-a murit si mie sotul; sa nu-l pomenesc, domnule?!- NU AVETI VOIE, DOAMNA!Biserica Sf. Ioan din Rm. Valcea - Pr. Nicolae Proteasa".In Ordonanta Militara nr. 1 la articolul 2 este prevazut ca "Se suspenda toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise". Astfel, sunt suspendate slujbele religioase cu participarea credinciosilor.Apoi, in Ordonanta Militara nr. 2, la art. 9, se prevede ca "se pot oficia slujbe in lacasurile de cult, de catre slujitorii bisericesti/religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau onlineˮ si ca "se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa, cat si impartasirea credinciosilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestoraˮ.In plus, in Ordonanta Militara nr. 3, la art. 1, se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu anumite exceptii. Printre exceptiile enuntate nu este mentionata deplasarea la un lacas de cult pentru rugaciune.In aceste conditii, prin coroborarea tuturor articolelor mentionate, nu se justifica prezenta mai multor persoane in curtea unei biserici, daca acestea se afla in alte scopuri decat cele permise de cadrul legislativ - adica in scopuri profesionale (preoti, angajati etc.) sau participarea la o slujba privata, cum ar fi o inmormantare.