Preot amendat dupa ce a primit peste 50 de oameni in biserica

Astfel, duminica in biserica "Adormirea Maicii Domnului" din satul Dumbravita, judetul Iasi, preotul Emanuel Penchiu a lasat in lacasul de cult 52 de persoane, arata Adevarul Politistii s-au autosesizat si au mers imediat la biserica, amendand preotul si evacuand oamenii din interior."La data de 22 martie a.c., in jurul orei 09.35, politistii din cadrul Sectiei nr.6 Politie Rurala Pascani s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca intr-o biserica, din comuna Ruginoasa, se desfasurau activitati religioase la care participau 52 de persoane. Avand in vedere aceste aspecte, persoanele prezente au fost evacuate din biserica. De asemenea, s-a procedat la sanctionarea contraventionala a organizatorului, cu amenda in valoare de 5.000 de lei, conform Ordonantei Militare nr. 1/2020", au declarat reprezentantii IPJ Iasi.Conform prevederilor ordonantei militare, preotii pot oficia slujbe in lacasurile de cult, dar fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online . Cu toate acestea, conducerea Bisericii a anuntat, in weekend, ca Sfanta Liturghie se va desfasura in afara lacasului de cult . Chiar si in ciuda a ceea ce a transmis Cancelaria Sfantului Sinod al BOR, preotul a primit oamenii in biserica.