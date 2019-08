Preotul acuzat ca a incendiat masina sotiei nu mai are voie sa tina slujbe

Ziare.

com

Arhiepiscopia Targovistei a decis, vineri, cercetarea disciplinara in cazul preotului din Buciumeni, acuzat ca si-a amenintat sotia si i-a incendiat masina. In plus, acesta nu mai are voie sa tina slujbe."Arhiepiscopia Targovistei a luat act cu mahnire de situatia delicata, provocata de preotul Popescu Gabriel, de la Parohia Buciumeni, Protoieria Pucioasa, in seara zilei de 29 august 2019, si a demarat o cercetare disciplinara interna a imprejurarilor care au condus la distrugerea unor bunuri materiale", se arata intr-un comunicat de presa al Arhiepiscopiei Targoviste.In comunicatul citat se mai arata ca s-a dispus "suspendarea din slujirea clericala a sus-numitului, in conformitate cu prevederile Regulamentului Autoritatilor Canonice, Disciplinare si al Instantelor de Judecata ale Bisericii Ortodoxe Romane", urmand ca, dupa finalizarea anchetei, sa se aplice sanctiunile de rigoare.Preotul din Dambovita este cercetat si de politisti, pentru distrugere prin incendiere, dupa ce ar fi dat foc autoturismului sotiei. Femeia ar fi fost amenintata si cu bataia, iar politistii au emis ordin de protectie.Reprezentantii Politiei Dambovita au declarat ca pompierii au intervenit, joi, pentru stingerea unui incendiu la o masina parcata in Pucioasa si s-a stabilit ca focul a fost pus intentionat."La fata locului s-au deplasat, pe langa politisti, si efective de la ISU Dambovita care au lichidat incendiul si au stabilit ca si cauza 'folosirea intentionata a sursei de aprindere - flacara bricheta'. Autoturismul a ars in intregime", arata sursele citate.Politistii au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, iar in urma cercetarilor a reiesit ca principalul banuit este un barbat, de 59 de ani, din Buciumeni."Pe numele acestuia a fost emis un ordin de protectie provizoriu ca urmare a unei sesizari depuse de sotia sa, o femeie de 53 de ani, pe care barbatul ar fi amenintat-o cu acte violenta", au declarat reprezentantii Politiei Dambovita.