Preotul care a vorbit de "violul consimtit" revine cu explicatii despre "femeia constransa sa consimta fiziologic"

Punctul de vedere al specialistilor, pe care acum regret ca mi l-am insusit si l-am expus, este ca, daca o femeie ramane insarcinata in urma unui viol, este vorba mai degraba de un viol la care aceasta a fost constransa sa consimta din punct de vedere fiziologic

"Regret faptul ca vorbele mele, adresate in contextul unui dialog la radio, cu persoane care cereau indrumare din punct de vedere crestin ortodox pentru situatiile delicate de viata in care se aflau, au avut un ecou nedorit", a precizat preotul Vasile Raduca, prodecanul Facultatii de Teologie.El a adaugat: "Revin, asadar, cu explicatii pe care le gasesc necesare pentru a clarifica problemele extrem de delicate care nu puteau fi "rezolvate" la telefon si la radio, din lipsa de timp, dar care au avut un raspuns cat se poate de valid din punct de vedere teologic.Sper ca punctul meu de vedere, in perfect acord cu dogma crestin-ortodoxa si clarificat in aceste randuri, sa tempereze multe din aspectele generate de graba cu care, poate, am vorbit in contextul dialogului telefonic, la radio".Din punctul de vedere al moralei crestine, relatiile sexuale sunt permise exclusiv in cadrul casatoriei, altfel omul isi poate duce viata si fara sa intretina relatii sexuale.Cea mai buna metoda contraceptiva si acceptata de Biserica este abstinenta.individuala a ambelor sexe si are o finalitate.Spre exemplu, in timpului ciclului menstrual organismul femeii produce o serie de estrogeni. Unii sunt folositori organismului. Altii sunt si cancerigeni.Testosteronul din lichidul seminal masculin are menirea sa neutralizeze efectul nociv al acestor estrogeni. De aici necesitatea unor relatii sexuale normale, firesti, fara bariere fizice, precum prezervativul.Bineinteles ca sunt si cazuri speciale despre care nu am fost intrebat in emisiune.. De multe ori nu stim etiologia acestor situatii.Poate ca necunoasterea semnificatiei profunde a actului sexual, aceea de fuziune in cadrul casatoriei binecuvantate (De aceea va lasa omul pe tatal sau si pe mama sa si se va lipi de femeia sa. Si vor fi amandoi un trup; asa ca nu mai sunt doi, ci un trup. Mc., 10,7-8), este una din cauze. Nu strica sa vorbim despre ea persoanelor active din punct de vedere sexual si sa o cunoastem.Recomand spre parcurgere persoanelor mai interesate de aspectele stiintifice, cel putin urmatoarele volume: prof. Dr. Petrache Vartej, Ioana Virtej, Catalina Poiana, Ginecologie endocrinologica, Ed. All, 2003, Dr. John C. WILLKE, Barbara H. Willke, Abortion Questions and Answers Love Them Both, Hayes Publishing Co. Inc., 2003; dr. Larisa Ciochina, Constantin Iftime, O viziune asupra vietii, ed. Provita media.Mi s-a adresat intrebarea daca un copil conceput printr-un viol trebuie sa fie avortat. In calitate de preot ortodox, eu am comunicat punctul de vedere al Bisercii care socoteste ca acest lucru nu trebuie facut.Daca minunea conceperii unui prunc s-a produs,Se stie ca unirea celor doua celule germinale nu se produce in momentul savarsirii actului sexual, ci dupa mai multe ore.Din punct de vedere stiintific, insa, eu nefiind medic ginecolog sau obstretician, dar prin prisma activitatii didactice fiind nevoit sa parcurg literatura specializata ale carei puncte de vedere le preiau, stiu caIn cazul unui viol care ar presupune o eventuala stare de graviditate, in ciuda traumei suferite,Aceste aspecte insa tin si de educatia primita.. Traumele prin care trec aceste femei sunt de neimaginat si consider ca, dupa trauma unui viol, poate ca nu este recomandabil ca femeia sa treaca printr-o noua trauma, aceea a avortului.Aceste victime merita rugaciunea si empatia noastra, a tuturor in paralel cu luarea oricaror masuri ca violatorii sa fie descurajati, pedepsiti si ajutati sa nu mai faca asa ceva.Nu am nimic cu casatoriile inter-etnice si inter-religioase. In calitate de teolog, am aratat un punct de vedere cu privire la antropologia islamica, comparativ cu cea crestina.Va rog sa cititi cel putin Sura a IV-a din Coran. Veti vedea de cata demnitate se bucura femeia in islam. Nu acuz si nu condamn punctul de vedere al islamului.Cititi si Evangheliile si veti vedea cum este vazuta femeia de Hristos, respectiv, in crestinism. Pe doamna care m-a intrebat cu privire la respectiva casatorie am indemnat-o sa priveasca la demnitatea pe care cele doua religii o acorda femeii astfel ca, ulterior sa isi poata indruma fiica in consecinta.Cititi cateva dintre afirmatiile socante ale preotului-profesor de la radioul BOR despre "violul consimtit", femeia "masturbata" si cum te speli ca sa nu ramai gravida