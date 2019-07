Preotul Raduca, despre homosexuali si incalzirea globala: Nu cumva sunt semnele sfarsitului unei lumi cu mentalitate sodomita?

Ziare.

Intr-un articol intitulat "Familia traditionala este adevarata familie", publicat in 7 octombrie 2018, in ziua referendumului pentru modificarea Constitutiei in vederea redefinirii familiei, el afirma:- Declaratia Universala a Drepturilor Omului: "Cu incepere de la implinirea varstei legale, barbatul si femeia... au dreptul sa se casatoreasca si sa intemeieze o familie" (Art. 16, alin. 1) . In alineatul al doilea, aceeasi Declaratie continua: "Familia (deci acel tip de familie stipulat la alineatul 1) este elementul natural si fundamental al societatii" (Art. 16, alin. 2).Conventia Europeana a Drepturilor Omului stipuleaza, la randul ei, urmatoarele: "Incepand cu varsta stabilita de lege, barbatul si femeia au dreptul sa se casatoreasca si sa intemeieze o familie conform legislatiei nationale ce reglementeaza exercitarea acestui drept" (Art. 9) . Aceeasi Conventie garanteaza viata privata a oricarei persoane (Art. 8, alin. 1)."Dar, in situatia cand persoana care vrea sa i se respecte drepturile face din viata ei privata obiect de spectacol public, mai poate avea pretentia sa i se respecte dreptul la viata privata atata vreme cat ea insasi isi exhiba tipul de viata privata?Din moment ce isi expune scabros si zgomotos viata privata, nu cumva acea persoana sau acel grup de persoane incalca articolul 8 al sus-numitei Conventii care apara manifestarile publice cu conditia ca acestea sa nu contravina ordinii publice, sanatatii si moralei publice? Sigur ca da", scrie preotul.- Conventia Europeana a Drepturilor Omului interzice discriminarea minoritatilor etnice (Art. 13) . Nu vorbeste de alte minoritati. Din nefericire, in numele drepturilor omului, in societatea postmoderna s-au constituit tot felul de minoritati care-si revendica drepturi.Este normal ca toti cetatenii planetei sa traiasca liber, sa li se garanteze drepturile, dar drepturile nu exclud obligatia de a respecta pudoarea si libertatea celuilalt, autonomia individuala a celui de langa tine, care nu este obligat la randul lui sa-ti accepte incalcarea dreptului tau la viata privata prin expunerea acestui nivel privat al vietii tale individuale in piata publica, asa cum vedem in ultimii ani ca fac grupurile sodomite din societatea postmoderna.- Amenintati de o asemenea agresiune din partea unei minoritati neetnice, ci de moravuri ciudate, trei milioane de cetateni ai tarii au pornit o actiune de redefinire a familiei in Constitutia Romaniei, in sensul precizarii a ceea ce toata lumea dintotdeauna a stiut ca este familia.Stim ca nici la pasari, nici la alte fiinte de sub nivelul uman nu poate fi numit "familie" statul alaturi sau in acelasi cuib a doua exemplare de acelasi sex decat daca acestea sunt parinte si pui. De ce s-ar numi altfel familia la oameni?- Ca sa fiu mai clar, poate cineva sa-si imagineze ca, spre a trai normal/firesc, ar putea sa schimbe inima in locul ficatului, obligand-o sa preia functia ficatului si invers, ficatul sa preia functia inimii? Isi poate imagina cineva ca urechea poate prelua functia ochiului? Ar fi monstruos sa vedem un semen de-al nostru cu o ureche in loc de ochi, avand si pretentia ca va trebui sa vada cu ea.Crede cineva ca, in mod firesc, aparatul excretor poate prelua functiile aparatului de reproducere? Sau ca limba poate deveni organ genital? Numai un om fara de minte sau cu mintea stramba poate gandi asa. Si, din pacate, sunt asemenea oameni printre noi, pe care o buna parte a societatii contemporane, vai!, ii acrediteaza normali.- Minoritatea "sexuala" (nerecunoscuta ca minoritate de vreunul dintre cele doua documente citate mai sus), in numele drepturilor omului, cere sa i se recunoasca placerea de a perverti functiile unor organe si aparate ale organismului uman ca drept.Ar fi aberant. Dar nu ne mai surprinde nimic in societatea secularizata postmoderna. Ne surprinde insa cortegiul de oameni invatati care le sustin aberatia, in numele libertatii si al drepturilor pe care le au, incalcand dreptul la instructie pentru normalitate pe care il au cei naivi si necunoscatori ai riscurilor privind sanatatea fizica, psihica si sociala pe care le presupun toate formele de siluire a naturii.Ca sa va convingeti, cititi literatura relativ bogata cu privire la bolile homosexualilor.- Rezistenta mass-mediei si a multor oameni invatati (probabil cu multe, in propria lor intimitate) imi da impresia unei existente in lumea de azi a unei mentalitati sodomite, fara ca toti aparatorii sodomiei sa fie si ei sodomiti. Aceasta ma ingrijoreaza profund.In Sodoma si Gomora Antichitatii nu erau toti locuitorii homofili, dovada a fost familia lui Lot, dar toti aveau o mentalitate homofila, care nu infiera pacatul spurcarii trupurilor. Dumnezeu a hotarat pierderea acelor oameni cu cetatile lor cu tot.- Criza climatica de azi imi da teama ca este un semn al faptului ca pamantul a inceput deja sa arda. Altadata, Sodoma si Gomora au pierit in flacari. Noi gasim cauzele incalzirii globale in alta parte. Nu cumva sunt semnele sfarsitului unei lumi cu apucaturi de grup si cu mentalitate cvasigenerala sodomita?