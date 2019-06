Procesiune catolica, in weekend, pe strazile Capitalei

Ziare.

Procesiunea, programata duminica la ora 16:00, are loc cu ocazia sarbatorii Preasfantului Trup si Sange al Domnului, celebrata in Biserica Catolica in prima zi de joi, dupa sarbatoarea Sfintei Treimi.Astfel, arhiepiscopul romano-catolic de Bucuresti, monseniorul Ioan Robu, si nuntiul apostolic in Romania, monseniorul Miguel Maury Buendia, vor purta in mod solemn pe strazile Capitalei "Preasfantul Sacrament" (Sfanta Impartasanie).In cadrul procesiunii, copiii, imbracati in hainute albe de sarbatoare, vor presara petale de flori in fata Sfintei Impartasanii.Procesiunea va incepe la ora 16:00 la Biserica Preasfantul Mantuitor (Biserica Italiana, B-dul. N. Balcescu, nr. 28) si va continua apoi pe traseul: str. Onesti, Piata Revolutiei, str. Valter Maracineanu, str. Ion Campineanu, str. Luterana si se va incheia la Catedrala Sfantul Iosif (Str. G-ral Berthelot, nr. 19), unde se va celebra Sf. Liturghie.A.G.