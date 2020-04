Procesiuni cu moaste in Bucuresti si orase din tara, cu opriri in fata spitalelor. S-a mai intamplat la ciuma, holera si razboi

Procesiune si in Moldova

Potrivit Basilica.ro, procesiunea, condusa de episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploiesteanul, a fost una "discreta, restransa, formata din trei autovehicule".De pe Dealul Patriarhiei, dupa Sfanta Liturghie, moastele si icoana Sfantului Dimitrie au fost duse spre Spitalul Municipal - Politehnica - Mihai Bravu pana la Spitalul "Victor Babes", unde a avut loc o prima oprire si a fost rostita o ectenie si rugaciunea speciala pentru incetarea noii epidemii.Procesiunea a continuat spre Institutul "Matei Bals" unde s-a facut o noua oprire si au fost rostite rugaciuni. Mai departe, alaiul a mers spre Piata Victoriei - Universitate - Unirii.La Universitate, a avut loc a treia oprire, in fata Crucii eroilor martiri din 1989 fiind intonat troparul Sfantului Dimitrie cel Nou.Revenita la baza Dealului Patriarhiei, procesiunea s-a oprit la Crucea Brancoveneasca unde a fost rostita inca o ectenie, iar moastele au fost reasezate in catedrala."Pe tot parcursul traseului clericii au rostit rugaciuni catre Sfantul Dimitrie pentru izbavirea de boala si incetarea epidemiei de coronavirus.Sfantul Dimitrie cel Nou (Basarabov), ale carui moaste sunt depuse in Catedrala Patriarhala, a fost invocat in rugaciune de bucuresteni si in urma cu doua secole pentru incetarea epidemiei de ciuma bubonica (1812-1813).Atunci, la fel, moastele sale au fost purtate prin Capitala si numarul de imbolnaviri a scazut foarte mult. De asemenea, Ocrotitorul Bucurestilor a fost purtat in procesiuni si in timpul secetei din 1827 sau al holerei din 1831", scrie site-ul Patriarhiei.Si in Botoani a ajuns duminica racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitana din Iasi.Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, insotite de mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Inalt Prea Sfintitul Teofan, au trecut prin dreptul spitalelor si bisericilor din municipiul Botosani, dupa ce initial au parcurs trasee similare in judetele Neamt si Suceava.Purtatorul de cuvant al MMB, preotul Constantin Sturzu, a declarat, ca este pentru a treia oara in istorie cand racla cu sfintele moaste paraseste Catedrala Mitropolitana din Iasi."Este o deplasare, fara nicio oprire nicaieri, prin care s-a dorit sa se binecuvanteze aceste locuri din Moldova si sa se intareasca credinciosii. Este a treia oara in istorie cand ies moastele Sfintei Parascheva. Au mai iesit in Al Doilea Razboi Mondial, cand au fost duse in Sudul tarii, pentru a fi protejate, si in 1947, cand a fost acea seceta cumplita si atunci a fost dusa racla cu sfintele moaste in mai multe judete din Moldova. Este un moment istoric. Din 1600 pana acum este a treia oara", a afirmat Sturzu.Oficialul MMB a subliniat ca deplasarea sfintelor moaste in Botosani, dar si in judetele Neamt si Suceava s-a facut cu aprobarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu respectarea normelor privind prevenirea raspandirii virusului COVID-19."S-a facut aceasta deplasare cu avizul MAI, noi oferind aceasta garantie ca nu vor fi adunari de oameni. De aceea, nici nu am anuntat in presa. S-a facut cu maxima discretie astfel incat sa se respecte intr-un totul acele masuri luate pentru combaterea epidemiei cu care neconfruntam", a adaugat Constantin Sturzu.Purtatorul de cuvant al Mitropoliei a precizat ca actiunea de duminica este una spirituala, insa a aratat ca Biserica sustine autoritatile romane si prin alte actiuni sociale, de natura financiara sau materiala.