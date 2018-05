Purtator de cuvant: Biserica Ortodoxa Romana sprijina "familia naturala", nu pe cea "traditionala" (Video)

Ziare.

com

Astfel, Vasile Banescu a spus ca Biserica sprijina "familia naturala, si nu 'traditionala', asa cum este ea numita, pentru ca familia traditionala, straveche, nu mai exista. Exista insa familia naturala, formata prin casatoria dintre un barbat si o femeie", informeaza Basilica Reprezentantul BOR a vorbit si despre educatia sexuala in scoli, pe care nu o considera necesara, in ciuda faptului ca in Romania numarul adolescentelor care devin mame este ingrijorator. BOR nu considera ca exista o legatura cu educatia sexuala si crede ca la biologie si dirigentie ar trebui vorbit despre riscurile unei vieti sexuale incepute timpuriu si dezordonat.Adolescentele care devin mame nu reprezinta "un fenomen, e vorba de cazuri punctuale, probabil numeroase, care insa nu au in spate o cauza legata de absenta educatiei sexuale in scoala", a spus purtatorul de cuvant al BOR, adaugand ca "nu trebuie sa absolvim cursuri de kamasutra ca sa fim oameni normali".El a evidentiat care sunt din punctul sau de vedere cauzele care au condus la un numar mare de adolescente care au devenit mame."Toate aceste cazuri care se invoca au in spate, de fapt, motive sociologice: abandon scolar, plecarea parintilor in strainatate, lipsa de acces la informare virtuala, deci pe internet, in mediul rural, si nu in ultimul rand, apartenenta la o anumita etnie unde, dupa cum stim, viata sexuala se incepe mult mai devreme".El a precizat ca la orele de biologie sau la dirigentie ar trebui sa se discute despre riscurile reale la care se pot expune tinerii care incep o "viata sexuala prea timpuriu si dezordonata".