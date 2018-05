Purtatorul de cuvant al BOR e acuzat de discriminare si a fost reclamat la CNCD

Ziare.

Reclamatia a fost facuta de E-Romnja si Centrul Filia, care au depus o sesizare cu privire la "declaratiile discriminatorii" ale lui Banescu, la adresa fetelor rrome si fetelor apartinand diferitelor categorii defavorizate, conform Digi 24.Iata declaratia in urma careia a fost facuta sesizarea: "E un sofism foarte ieftin sa spui ca o fata de etnie rroma sau o fata care a fost abuzata sexual sau o fata care a abandonat scoala, care traieste fara parintii ei, plecati in strainatate si care bineinteles ca intra intr-o deriva morala, au ajuns in situatia nefericita de a fi gravide din cauza lipsei de educatie sexuala.Toate aceste cazuri care se invoca au in spate, de fapt, motive sociologice. Abandon scolar, plecarea parintilor in strainatate, lipsa accesului la informare virtuala, deci pe internet, in mediul rural si, nu in ultimul rand, apartenenta la o anumita etnie, unde, dupa cum bine stim, viata sexuala se incepe mult mai devreme".Cele doua ONG-uri considera ca aceste declaratii "intaresc prejudecatile la adresa minoritatii rrome si a grupurilor vulnerabile si alimenteaza ura impotriva fetelor rrome si a fetelor apartinand grupurilor vulnerabile prin asocierea exclusiva a acestora cu numarul ridicat de nasteri in randul adolescentelor din Romania"."Declaratiile sale, transmise prin mass media, au un impact puternic, ca urmare a capitalului simbolic pe care il detine institutia religioasa pe care o reprezinta domnul Banescu si legitimeaza rasismul, sexismul si clasismul existente in societea romaneasca", a transmis Centrul Filia.