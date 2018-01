Reactia Bisericii dupa ce un preot a fost filmat cand invata un enorias sa jure ca nu a intretinut relatii sexuale cu nora lui (Video)

Ziare.

com

Arhiepiscopia Timisoarei a deschis o ancheta in acest caz, dupa ce imaginile au aparut pe Facebook.In filmarea postata online, realizata la inceputul lunii noiembrie, se poate observa cum in lacasul de cult din Timisoara, aflat in zona Lipovei, intra cinci barbati de etnie rroma, unul dintre ei fiind acuzat ca a intretinut relatii sexuale cu nora sa."El vrea sa jure, ma scuzi ca spun aici, in fata, ca la noi se spune pa direct, la tigani, daca o (...) pe nora-sa", ii spune unul dintre barbati preotului."Nici pe una n-am (...) si n-am avut dragoste fata de ea", raspunde cel acuzat, care se pune in genunchi in mijlocul bisericii, cu mana pe cruce si pe Evanghelie.Apoi, un preot il invata pe barbatul acuzat cum sa jure."Si acum ziceti asa: jur in fata lui Dumnezeu, in fata lui Hristos, fiind in biserica, ca eu, si va dati numele, nu am avut nicio relatie cu nora mea, ca nu am intretinut relatii sexuale si ca n-am profitat de ea. Acesta este adevarul si numai adevarul. Dumnezeu sa-mi primeasca juramantul. Amin. Sarutati crucea si Evanghelia. Asa sa fie cum ati spus", spune preotul, iar barbatul repeta dupa el.Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Arhiepiscopia Timisoarei, a fost demarata o cercetare interna, dupa ce a fost facut public filmuletul."In dimineata zilei de 10 ianuarie, o Comisie de la Centrul Eparhial a cercetat la fata locului aspectele semnalate. Date fiind concluziile desprinse in urma ceretarii, preotul Sorin Lungoci si-a exprimat parerea de rau pentru cele intamplate si a precizat ca aceasta nu este o practica uzuala a dansului si nici a respectivei biserici parohiale.Preotul in cauza a marturisit, cu parere de rau, ca a fost nevoit sa cedeze la presiunea exercitata de catre cetatenii care apar in inregistrarea video, din dorinta de a detensiona situatia conflictuala si pentru a evita manifestarile violente in lacasul de cult", a transmis Arhiepiscopia Timisoarei.Potrivit documentului citat, preotul Sorin Lungoci, care apare in inregistrarea video, si-a inaintat demisia, miercuri, din functia de consilier la Centrul Eparhial si ramane coslujitor la parohia Timisoara Viile Fabric, fara atributii de conducere.De asemenea, Arhiepiscopia Timisoarei mai comunica faptul ca regreta "profund" cele intamplate si precizeaza ca astfel de "juraminte" nu fac parte din "practica liturgica a Bisericii Ortodoxe".