Reguli pentru biserici dupa 15 mai. BOR reactioneaza, amintind de implicarea sa "caritabila fara termen de comparatie"

"Biserica Ortodoxa Romana se va consulta cu celelalte Biserici Ortodoxe surori pentru a gasi impreuna, in comuniune si in spiritul fidelitatii fata de traditia liturgica, cea mai buna cale referitoare la accesul credinciosilor, in contextul pandemiei, la miezul vietii crestine: Sfanta Impartasanie", a precizat Banescu, conform basilica.ro."Redeschiderea lacaselor de cult tine de firescul revenirii la necesarele ritmuri ale socialului profund, dimensiunea religioasa a vietii fiind esentiala", a declarat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, care a precizat ca "".Vasile Banescu a reiterat ca "Biserica Ortodoxa Romana si toate celelalte culte religioase au dovedit in mod exemplar intelegerea situatiei create de epidemie si, in cazul Patriarhiei Romane, o implicare caritabila fara termen de comparatie".Conform INSP, accesul persoanelor in lacasurile de cult va fi permis numai cu respectarea precautiunilor universal valabile pentru limitarea raspandirii infectiei cu virusul SARS-COV-2:- Accesul persoanelor in lacasul de cult se va face limitat, cu respectarea unei suprafete de 8 mp per persoana, iar personalul si persoanele care intra vor purta masca, astfel incat acopere gura si nasul, si isi vor dezinfecta mainile.- La intrarea in lacasul de cult se va efectua un triaj observational si nu se va permite accesul persoanelor prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree).- Totodata, sunt prevazute precautiuni speciale - se va evita atingerea sau sarutarea obiectelor sacre de cult, binecuvantarea se va oferi/primi de la o distanta de cel putin 1 m, se va evita oferirea/primirea impartasaniei in conditile in care nu se pot asigura lingurite si pahare de unica folosinta;- Slujbele se vor oficia numai in aer liber cu mentinerea distantei intre persoane si nu se recomanda organizarea de pelerinaje sau calatorii religioase.