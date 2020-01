Romania va avea cel mai tanar episcop catolic din lume. Papa Francisc si-a dat acordul

Ziare.

Parintele Cristian Dumitru Crisan a fost ales episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia si Fagaras, atribuindu-i Scaunul episcopal titular de Abula, potrivit unui comunicat remis miercuri. El s-a nascut pe data de 11 octombrie 1981 in localitatea Santu, judetul Mures.A studiat Teologia la Blaj si a luat bacalaureatul in Teologie la Ateneul Pontifical "Sant'Anselmo", la Roma.Pe 11 mai 2008 a fost hirotonit preot, fiind incardinat in Arhieparhia de Alba-Iulia si Fagaras. E licentiat in drept canonic la Institutul "Utriusque Iuris" al Universitatii Pontificale a Lateranului, iar in 2012 a obtinut doctoratul in cadrul aceleiasi Universitati.In acelasi an a fost numit paroh al Parohiei "Sfantul Gheorghe" din Paris si rector al Misiunii Greco-Catolice din Franta. In 2013, a fost numit notar al Sinodului Episcopilor Bisericii Greco-Catolice din Romania. In 2014 a fost numit Aparator al legaturii in Tribunalul Provincial de Prima instanta al Arhiepiscopiei de Paris, iar in anul 2016 a fost numit judecator al aceluiasi tribunal.Intre 2016-2017 a urmat cursurile de masterat la Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Institutului Catolic din Paris, obtinand diploma de master II in co-tutela cu Universitatea "Paris IV Sorbona".Un an mai tarziu, a obtinut Certificatul "Emouna - l'amphi des religions" la Institutul de Stiinte Politice din Paris.Pe 9 aprilie 2018, Sfantul Parinte Papa Francisc l-a numit in functia de Vizitator Apostolic pentru credinciosii greco-catolici romani din Europa occidentala, iar pe 11 octombrie 2018 a fost numit Coordonator national pentru pastoratia greco-catolicilor romani din Italia de catre Consiliul Permanent al Conferintei Episcopale Italiene.Pana in prezent, cel mai tanar episcop catolic din lume era episcopul greco-catolic ucrainean Stepan Sus. Nu este insa pentru prima data cand un roman devine cel mai tanar episcop catolic din lume. Situatia a mai fost si in 2011, cand PS Claudiu Lucian Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore a Bisericii Romane Unita cu Roma Greco-Catolica, a fost hirotonit episcop la Roma, la varsta de 39 de ani. La acel moment el era cel mai tanar episcop catolic din lume.A.S.