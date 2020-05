Se deschid bisericile dupa 15 mai? Vela: BOR sa faca o analiza fara patima. Acolo merg persoane vulnerabile

Ziare.

com

Ministrul a admis ca, in conditii de siguranta, poate fi luata in calcul si organizarea de nunti si botezuri, dar nu cu 500 sau 1.000 de persoane."La biserica, in general, merg persoane de o anumita categorie de varsta. Sunt persoane vulnerabile, trebuie gandit foarte bine, daca nu cumva exista riscul de infectie in prima faza.Biserica si preotii au fost foarte rigurosi de Paste, acum Biserica trebuie sa faca o analiza obiectiva, fara patima, sa vedem ce putem face", a declarat Vela, luni seara, la Antena 1.El a adaugat ca, "daca suntem vigilenti, vom putea sa ne gandim si la nunti si botezuri, dar evident fara 500 sau 1.000 de persoane".Vela a precizat ca, in opinia sa, acest virus va schimba romanii, iar valul al doilea, preconizat in toamna, va fi mult mai bine pregatit."Cred ca acest virus ne va schimba. Daca vine valul doi, suntem mai bine pregatiti. Cred ca trebuie sa ne vaccinam", a precizat ministrul de Interne.Amintim ca Romania va iesi din starea de urgenta incepand cu 15 mai , conform unui anunt facut luni de presedintele Klaus Iohannis.In acest moment, toate bisericile sunt inchise, iar slujbele se tin online . Nuntile, botezurile si inmormantarile sunt permise cu prezenta a maximum 8 persoane.Vezi si cum arhiepiscopul Tomisului ii invata pe credinciosi sa faca petitii pentru deschiderea bisericilor