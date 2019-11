Seful Bisericii din Cipru s-a targuit pentru cetatenia unui condamnat pentru coruptie, care a donat peste 300.000 de euro

Ziare.

Daca va fi cazul, Biserica Ortodoxa a Ciprului trebuie sa returneze o donatie de 310.000 de euro primita de la acesta.Low Jho este urmarit international pentru acte de coruptie si fraude bancare in Malaysia, tara lui natala.El a facut o donatie consistenta Bisericii Ortodoxe din Cipru - 310.000 de euro -, iar in schimb arhiepiscopul ortodox Hrisostomos al II-lea i-a cerut ministrului de Interne sa ii acorde pasaport cipriot lui Jho, scrie Info Sud Est Donatia catre Biserica va fi data inapoi daca Guvernul de la Nicosia va retrage pasaportul pentru malaysianul Low Jho, mai ales ca au avut loc destul de multe proteste in acest sens.Presa locala a dezvaluit ca pe 1 septembrie 2015 arhiepiscopul a trimis o scrisoare ministrului de Interne, Sokratis Hasikos, in care cerea eliberarea de urgenta a pasaportului pentru Jho, care da dreptul de rezidenta in Cipru si de libera circulatie in intreaga UE.Sursa citata precizeaza ca motivele invocate au fost "morale", ahiepiscopul insistand in fata ministrului ca fugarul este condamnat pe nedrept si ca a primit "binecuvantarea" lui pentru a se stabili in Cipru.De altfel, Hrisostomos al II-lea a recunoscut aceasta interventie pe langa ministru, in timp ce Sokratis Hasikos a spus ca scrisoarea nu exista. Acum ramane de vazut ce va decide Guvernul.