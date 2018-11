Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati la Bucuresti - programul evenimentului

LIVE

Programul sfintirii Catedralei Nationale:

Catedrala Nationala, cum mai este numita, urmeaza sa fie finalizata abia in 2024, iar in clipa de fata constructia este "la rosu", nu a fost inca receptionata si nu are autorizatie de la ISU, astfel ca intregul eveniment se desfasoara "pe raspunderea proprietarului", adica a bisericii.Cu toate acestea, 2.000 de persoane vor avea acces in interiorul cladirii, la slujba de sfintire, pe baza de invitatii oficiale, iar cei aproximativ 30.000 de credinciosi asteptati sa vina din intreaga tara vor putea urmari procesiunea pe niste ecrane amplasate la exterior, pe esplanada din fata catedralei.Ulterior, dupa incheierea slujbei, publicul va putea vizita Catedrala Nationala pana joi, 29 noiembrie inclusiv, conform programului anuntat de biroul de presa al Patriarhiei.Presedintele Klaus Iohannis nu va participa la eveniment , acesta aflandu-se duminica la sesiunea extraordinara a Consiliului European in care se va stabili un acord pentru iesirea Marii Britanii din UE.Evenimentul a suscitat un mare interes, dar si controverse, in conditiile in care "este ilegala punerea in functiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la care nu s-a facut receptia si pentru care nu a fost obtinuta autorizatia de incendiu, potrivit legii 307/2006", conform ISU Bucuresti-Ilfov.De altfel, constructorul catedralei a primit chiar vinerea aceasta o amenda de 10.000 de lei pentru "incalcarea normelor de securitate la incendiu aplicabile la organizarea de santier pentru acest obiectiv".in Catedrala Nationala;. La sfarsitul slujbei se va citi, care va fi savarsita in interiorul Catedralei Nationale;- ora- racla cusi racla cuvor fi asezate la iesirea din Sfantul Altar al Catedralei Nationale pentru a fi cinstite de catre credinciosi.V.D.