Sinodul Mitropoliei Ardealului a finalizat dosarul pentru canonizarea Parintelui Arsenie Boca

Preotul Gabriel Miricescu, purtatorul de cuvant al Episcopiei Devei si Hunedoarei, a declarat corespondentului MEDIAFAX, ca Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului a hotarat inaintarea propunerii de canonizare a Parintelui Arsenie Boca."Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului a hotarat, astazi, inaintarea propunerii de canonizare a parintelui Arsenie Boca. Aceasta este competenta Sinodului Mitropolitan: sa analizese dosarul, sa il aprobe si sa il inainteze spre examinare si decizie Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. Acum va urma o sedinta a Sfantului Sinod, care nu stim cand va fi, in care se va analiza acest dosar si studiul document, pe care l-a intocmit Comisia Speciala Teologica Mitropolitana de canonizare a Parintelui Arsenie si se va hotari de catre Sfantul Sinod", a spus Miricescu.Potrivit preotului, canonizarea Parintelui Arsenie Boca ar insemna indeplinirea dorintelor unui numar mare de credinciosi, care in ultimii 30 de ani au mers la Prislop, la mormantul acestuia."Canonizarea Parintelui Arsenie Boca ar insemna o randuiala a Bisericii, care ajunge la bun sfarsit, pentru ca asa cum spuneam si cu alte ocazii, canonizarea unui sfant nu este o chestiune care se intampla dintr-o data. Este vorba despre o realitate indelungata, despre un demers indelungat si cred eu ca se implinesc nazuintele si dorintele credinciosilor, multimii mari de credinciosi care in decursul celor 30 de ani, aproape, de la trecerea la Domnul a Parintelui Arsenie, au batut drumul Prislopului", a mai spus preotul din cadrul Episcopiei Devei si Hunedoarei.Demersurile pentru canonizarea Parintelui Arsenie Boca au inceput in 2015.Pentru convingerile sale, Arsenie Boca, nascut in 1910, a fost arestat, torturat de fosta Securitate si apoi alungat de la manastire in timpul regimului comunist.