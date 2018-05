Tanarul care a inregistrat marca Arsenie Boca: Si Biserica are nevoie de licenta din partea noastra daca vinde icoane

Si Biserica are nevoie de licenta

Confiscari de icoane

Ziare.

com

Barbatul spune ca in acest moment toate incoanele, suvenirurile sau celelalte produse care folosesc numele sau imaginea lui Arsenie Boca sunt vandute ilegal in Romania.Daniel Gheorghe, din Arad, are 24 de ani si este instructor de aikido, iar anul trecut a reusit sa contacteze compania engleza care a inregistrat marca "Parintele Arsenie Boca" la Oficiul European de Proprietate Intelectuala, obtinand licenta pentru folosirea marcii pe teritoriul Romaniei. Compania engleza apartine unui cetatean ungar pe care aradeanul l-a contactat prin avocatul sau.Aradeanul a declarat, vineri, ca, imediat ce a obtinut licenta, a inceput demersuri pentru oprirea de la vanzare a produselor "neconforme"."In acest moment, detinatoarea marcii este compania englezeasca Additional Woldwide Care Service LTD, iar pe teritoriul Romaniei sunt singurul licentiat. De mai mult de jumatate de an avem discutii cu producatorii obiectelor de cult care au imprimata imaginea lui Arsenie Boca, dar nu s-au finalizat cu niciun rezultat.. Impreuna cu avocatul care reprezinta firma mea, vom face demersuri impotriva acestor societati. Pana acum am transmis instiintari la sute de firme", a spus Daniel Gheorghe.El a declarat ca a fost somata inclusiv Manastirea Prislop, unde este inmormantat Arsenie Boca, sa nu mai foloseasca imaginea acestuia in scopuri comerciale, afirmand ca in acest moment "toate produsele cu insemnele marcii industriale vanute in Romania sunt neconforme"."Evident, vom merge din nou la Manastirea Prislop, sa vedem daca in continuare se comercializeaza produse cu Arsenie Boca.Toti cei care vand fara acordul meu comit infractiunea de contrabanda", a declarat aradeanul.El spune ca are un avocat care il reprezinta, iar, dupa ce a descins impreuna cu Politia la un magazin de obiecte de cult religios din Arad, va continua actiunile in toata tara."Atat proprietarilor magazinului din Arad la care am mers cu Politia, cat si altor comercianti, le-am pus in vedere de nenumarate ori ca trebuie sa obtina licenta. Am primit telefoane, mi-au pus intrebari, s-au informat, dar nu au evoluat lucrurile", a spus Gheorghe."Va solicitam, cu respect, sa sistati de indata comercializarea tuturor bunurilor ce poarta denumirea sau imaginea Parintelui Arsenie Boca, avand in vedere ca aceste bunuri intra sub incidenta si protectia oferita atat de legislatia interna privind combaterea concurentei neloiale si a Legii 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, cat si a Legislatiei europeana", se arata intr-o instiintare trimisa de firma aradeanului comerciantilor de obiecte de cult din toata tara.Tanarul sustine ca nu a primit nicio cerere oficiala din partea Patriarhiei pentru a renunta la marca."O astfel de cerere ar putea fi adresata companiei engleze, care detine marca. Eu nu am discutat cu cei de la Patriarhie", a declarat barbatul, care a refuzat sa-si spuna pozitia cu privire la o eventuala solicitare de acest fel din partea Bisericii Ortodoxe.Daniel Gheorghe sustine ca a obtinut gratuit licenta de la posesorul brand-ului, insa nu a dorit sa ofere alte informatii, cum ar fi cele legate despre intentiile pe care le are cu privire la aceasta marca.Miercuri, politistii au decins la un magazin din centrul Aradului, confiscand zeci de obiecte de cult religios, majoritatea icoane cu Arsenie Boca si carti despre viata acestuia.Interventia politistilor a avut loc la solicitarea lui Daniel Gheorghe, care a facut dovada ca firma sa este singura din Romania indreptatita sa comercializeze produse avand chipul lui Arsenie Boca.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Arad, Lorena Radu, a declarat, miercuri, ca in urma unui apel la 112, ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii au indisponibilizat mai multe produse "care purtau o marca identica sau similara cu o marca inregistrata", fiind vorba de obiecte de cult religios."S-a procedat la verificarea legalitatii comercializarii produselor susceptibile a fi contrafacute. In urma cercetarilor, s-a dispus indisponibilizarea tuturor produselor care prezentau insemnele unei marci inregistrate", a declarat reprezentanta Politiei.Politistii efectueaza in continuare cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de "punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata".Adevarul.ro relata in decembrie 2017 ca Andor Sandor, cetatean maghiar si reprezentant al firmei Additional Worldwide Care Service LTD, cu sediul in Marea Britanie, sustine ca e detinatorul legal al drepturilor de proprietate intelectuala asupra marcii "Parintele Arsenie Boca", inregistrata la Oficiul European de Proprietate Intelectuala (EUIPO) . Acesta le solicita inca de atunci comerciantilor sa intre in posesia unei licente.Firma din Marea Britanie mentiona ca produsele si bunurile ce poarta denumirea sau imaginea parintelui sunt contrafacute."Pentru a intra in legalitate, aveti posibilitatea sa luati licenta din partea detinatorului marcii inregistrate, prin incheierea unui contract si achizitia unor holograme care urmeaza sa fie aplicate pe toate produsele (...) In caz contrar, vom formula in justitie atat actiuni civile, cat si penale, pentru ocrotirea dreptului nostru legitim", se arata in notificarile trimise comerciantilor.