Tinerii catolici ii cer Bisericii sa renunte la atitudinea moralizatoare si sa coboare in cafenele

Ziare.

com

Este mesajul pe care tinerii catolici din diferite zone ale lumii, intruniti intr-o adunare care s-a desfasurat pe parcursul saptamanii la Vatican, il transmit Vaticanului."Uneori, simtim ca sacrul pare sa fie ceva separat de vietile noastre de zi cu zi", se arata in declaratia semnata la finalul intalnirii de circa 300 de delegati cu varste intre 16 si 29 de ani, transmite Reuters."Adesea, Biserica pare prea severa si este de multe ori asociata cu atitudinea excesiv moralista", se mentioneaza in document.De asemenea, in opinia tinerilor catolici, credinta ar trebui raspandita in locurile pe care acestia obisnuiesc sa le frecventeze, cum ar fi cafenelele."Ne-am dori ca Biserica sa se intalneasca cu noi in diverse locuri in care acum este prea putin prezenta", se mai arata in cele douasprezece pagini ale documentului."Biserica ar trebui sa caute metode noi, creative, de a aborda oamenii, in locurile in care acestia se simt confortabil si in care socializeaza in mod obisnuit - baruri, cafenele, parcuri, sali de sport, stadioane sau alte centre culturale populare", au mentionat tinerii delegati.Intalnirea pre-sinodala a tinerilor, care a inceput luni, 19 martie, si s-a incheiat sambata, 24 martie, constituie o etapa din parcursul de pregatire a celei de-a XV-a adunari generale a Sinodului episcopilor, programata in octombrie 2018 pe tema "Tinerii, credinta si discernamantul vocational".Documentul final al intalnirii pre-sinodale a tinerilor, prezentat sambata la Vatican, va fi inmanat Papei Francisc, duminica, in Piata Sf. Petru din Roma.Participantii la intalnirea pre-sinodala a tinerilor au solicitat, de asemenea, ca Biserica sa isi recunoasca greselile si sa condamne abuzurile sexuale.