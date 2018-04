Traditii si obiceiuri in Vinerea Mare

Ziare.

com

Dimineata, e bine ca femeile sa afume casa cu tamaie, inconjurand-o de trei ori pentru ca ganganiile si dihaniile sa nu se apropie de casa si de pomi, iar copiii aduna flori de pe camp si le duc la biserica.Tot dimineata se spune ca este bine sa alergi descult prin roua sau apa curgatoare pentru a fi sanatos tot anul.Este ziua in care inspre seara, in biserici se canta Prohodul. In biserici se asaza in mijloc Sfantul Epitaf pe sub care toata lumea trece, pana in dupa-amiaza zilei de sambata. Conform traditiei, pe cei ce trec de trei ori pe sub acesta nu-i dor capul, mijlocul si salele in cursul anului, iar daca isi sterg ochii cu marginea epitafului nu vor suferi de dureri de ochi.Dupa slujba Prohodului, se inconjoara de trei ori biserica cu Sfantul Epitaf, iar apoi femeile merg la morminte si aprind lumanari.Credinciosii merg cu flori la slujba, iar la sfarsit preotul le imparte acestora, fiind considerate leacuri pentru mai multe afectiuni.Se mai spune in popor ca e bine ca de la biserica sa se plece cu lumari aprinse pentru ca mortii sa afle de venirea acestor zile mari. Ajunsi acasa, credinsiosii inconjurau casa de trei ori, iar in casa faceau o cruce cu lumanarea aprinsa in cei patru pereti sau doar la grinda de la intrare si pastrau lumanarea pentru vremuri de primejdie.Denumirea de Vinerea Seaca vine de la faptul ca femeile in varsta tineau post negru, iar seara la biserica luau anafura. De asemenea, denumirea Vinerea Seaca este legata si de credinta ca daca cineva seamana ceva in aceasta zi nu va rodi.Conform batranilor, se spune ca daca in Vinerea Mare ploua va fi un an manos.Unii oameni cred ca daca se scufunda in apa rece de trei ori nu se vor imbolnavi tot anul. In aceasta zi, nu se coace ca sa nu arda mainile Maicii Domnului si nu se coase ca sa nu orbeasca. De asemenea, femeile nu tes, nu torc, nu spala, pentru a nu o supara pe Sfanta Vineri.In popor se spune ca nu este bine sa mananci urzici pentru ca pe cruce Iisus a fost batut cu urzici. Nici otet nu este bine sa folosesti, pentru ca buzele Mantuitorului au fost udate cu otet.In aceasta zi nu se vopsesc oua, acest lucru fiind facut in Joia Mare sau Sambata Mare.