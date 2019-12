Traim intr-o societate de morti ambulanti. Sa avem curajul ca de Craciun sa fim noi cadoul! Interviu video

Cine intra pe contul dvs pe Facebook are o mare surpriza. In loc de invataturi clasice, in cel mai bun caz neamenintatoare cu vesnicia iadului, intalneste relaxare, umor pe alocuri de tip Jerome K Jerome, si o indrumare care insenineaza. Iar pentru cei care nu v-au intalnit inca am un exemplu recent:



"M-a sunat un tanar ortodox sa-l ajut duhovniceste. Sucar mare: probleme in dragoste. De-astea. L-am dat un pic cu capul de peretii vietii si l-am trimis la un prieten preot ortodox ca sa-l ia si el in ture. Macar sa stim ca ajutam stereo (catolic-ortodox: ))) ) un suflet ranit in/de iubire. Nu mai apelati la mama Omida sau la tatal Hornbach in probleme de iubire. Nu va insurubeaza astia prea bine inima. Dincolo de tonul sugubat, treaba-i serioasa".



Dar mai sunt si altele. Imi amintesc de exemplu relatarea dvs savuroasa despre calatoria avand in masina doua gaini daruite cu forta de rudele de la tara. De unde si de ce aceasta abordare absolut neconventionala, pe care cei foarte conservatori ar putea-o considera chiar neserioasa pentru un prelat?

Si, totusi, in mod traditional, frica este baza raportarii la Divinitate: om cu frica de Dumnezeu, te va bate Dumnezeu, flacarile Iadului. Si este o metoda adesea transferata in educatia copilului, inclusiv in raport cu preotul.

Si, totusi, consideram ca simtim mai degraba pedeapsa cand patim ceva rau. Te-a batut Dumnezeu, se spune.

Ati spus ca in fisa postului lui Dumnezeu nu este sa bata. Dar ce e in fisa postului Sau?

Si nu exact spre alienare se duce societatea contemporana din cauza tehnologiei, inclusiv din cauza acestui mijloc pe care il folositi si dvs, Facebook?

Barometrul este seninatatea din noi?

Greu! Suntem extrem de posesivi cu tot ce ne inconjoara, lucruri si oameni.

Si daca nu au?

O covarsitoare majoritate dintre romani se declara credinciosi, in tara care e, cum si dvs spuneati, o jungla urbana, cu multa incrancenare, cu mult violenta in relatiile interumane. Si atunci, ce e credinta de fapt, ce inseamna, de fapt, sa fii credincios? Spovedanie si mers la biserica?

Dar relatia cu Dumnezeu e cea mai intima cu putinta. De ce sa am nevoie de intermediere?

Si ascetii?

Si daca ma duc la Biserica in fiecare duminica doar ca sa nu ma bata Dumnezeu sunt credincios?

Care provoaca?

Si daca descopar aceasta dimensiune doar dintr-o postare pe Facebook a unui parinte neconventional?

Intrebarea ramane, ce fac atunci cand nu gasesc la Biserica perspectiva aceasta luminoasa?

Tinerii merg tot mai putin la Biserica.

De aceea va si intrebam daca poate exista credinta in afara Bisericii?

Deci o putem descoperi oriunde, inclusiv in interviul nostru, dar apoi trebuie sa o cultivi la Biserica?

Care e pacatul de care va temeti cel mai tare?

De cele mai multe ori e vorba de teama. Teama parintelui de ce ar putea pati copilul in afara casei.

Nu e vorba de cearta, ci de teama: decat riscul sa patesti ca la Colectiv, mai bine nu te las la club indiferent cat ma cert cu tine.

Depresia e un pacat? E considerata boala secolului.

Deci un credincios adevarat nu poate sa fie depresiv?

Deci depresia e mai degraba pacatul celor din jur?

Rugaciunea e o lista de....

Sacrificiul ei e pretul?

Dar daca nu o resimti ca sacrificiu, nu e gratuitate?

Si daca totusi nu vine, poate fi iubirea o investitie proasta?

Cum vedeti societatea romaneasca la 30 de ani dupa Revolutie? O societate in plina nevroza?

De ce nu mai stim sa il cautam unde e?

Cadoul de Craciun sa fie imi pare rau, iarta-ma! Face sa se nasca iubirea si viata. Cate situatii nu rezolva prin cuvinte care sa ne adune si sa ne aduca din nou in viata. Sa avem curajul ca de Craciun sa fim noi cadoul.

De ce nu suntem in stare? De ce Sarbatorile sunt in primul rand despre cosuri de cumparaturi supraincarcate?

Si oare nu si pentru ca Biserica a incetat sa vina spre oameni?

Sunt multi cei care cred ca executarea sotilor Ceausescu de Craciun a fost un pacat care ne urmareste ca popor. Credeti asta?

De ce ati spus, cu ceva vreme in urma, ca Biserica traieste vremuri de catacomba?

Sunt vorbele parintelui Francisc Dobos , purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, intr-un interviu despre un Dumnezeu altfel decat cel la care ne-am obisnuit sa ne raportam si despre setea noastra de ceea ce poate nici nu intelegem, despre Bethleem-ul din Bucuresti si drojdia de Cer sau de acreala care este fiecare dintre noi.Un interviu cadou de Craciun cu un preot neconventional, care considera ca umorul si relaxarea fac parte din exigenta de a fi normal.Din exigenta de a fi normal. Cred ca din nevoia de a avea o fata serioasa in public ajungem sa ne denaturam. Puneam prea multe filtre, ne pierdem din prospetime si facem o defavoare lui Dumnezeu, ma refer aici la curtea mea, spunand lucruri prea serioase despre El, care ne invata pe noiSi ma gandesc la epoci din istoria Bisericii cand ne-am fortat sa fim seriosi iubindu-L pe Dumnezeu, astfel incat in loc sa capatam iubirea de El am capatat frica. Hristos ne invata ca Dumnezeu e iubire, nu iubirism, nu libertinaj, ci iubirea tandra a unui Dumnezeu care-si da viata pentru noi si care nu vrea sa ne sperie ca ni se intampla ceva rau...."taie popa limba". E atat de scurta viata, incat e pacat sa ne fie atat de teama de Dumnezeu incat sa nu-l putem iubi cu adevarat. Cum ar fi ca eu pe mama sa o vad doar ca pe cea care ma cearta? Daca parintii au stiut sa imbine reprosul, cearta, atentionarea cu iubire si empatie, copilul va asculta, stiind ca reprosul vine de la cineva care-l iubeste. Este esential sa ne dam seama de acest tip de relatie cu Dumnezeu.Este o mare prostie. In fisa postului lui Dumnezeu este sa bata? Este atat de deviant sa punem pe seama lui Dumnezeu ce avem noi in minte, sa dam vina pe El pentru atitudinile specifice omului. Dumnezeu s-a facut om nu ca sa ia metehnele si pacatele noastre.Da, a preluat umanitatea noastra si a luat atat de mult in serios carnea asta pentru ca eu sa pretuiesc carnea mea si sa o introduc in lumea lui Dumnezeu. Asta nu inseamna ca trebuie sa caut alta geografie, ci doar sa deschid ochii acasa la mine. In Romania de unde vor multi sa fuga, in Bucuresti, in agitatia aceasta? Da, aici.Sa fac din tot smogul, agitatia si nervozitatea o gradina, sa incerc sa rup ritmul, pentru ca fiecare ne lasam antrenati de trafic, de agitatia celorlalti, reactionam la fel si ajungem sa ne trasformam orasele, casele, familiile, prieteniile intr-o jungla relationala, ceea ce nu e bine.Unii vor spune ca asa spune Biblia. Revelatia lui Dumnezeu s-a transmis prin oameni care aveau psihologia lor, modul lor de a gandi de atunci. Si cand Biblia a fost scrisa, Dumnezeu a luat si forma lor. Asta nu inseamna ca Dumnezeu are trasaturile acelea violente. Ca de-abia asteapta sa-ti trosneasca una peste "mecla". Ii facem o mare defavoare cand punem pe seama Lui toate aceste pedepse.Gresim tinta, nu alegem drumul corect. Dumnezeu te asteapta si nu doar bate la usa, ar intra si pe fereastra, dar da jaluzelele la o parte! Lasa sa intre lumina!Sa se intrupeze in fiecare dintre noi,Dumnezeu nu ma salveaza, nu ma mantuieste de moarte, inevitabila, aceea de la sfarsit care va veni cand va fi momentul, ci ma mantuieste in moarte.Tot ceea ce e omenesc va face parte din viata mea - bucurii, tristeti, dureri. Ma intreba cineva ieri daca sunt fericit. Daca il intrebam pe el (arata spre pictura cu Isus pe cruce de pe perete - n.red.) ce inseamna sa fii fericit... Sa fii lipsit de durere? Nimeni nu e. O mama cand da nastere unui copil e fericita in durere. Inseamna sa nu te temi sa-ti daruiesti viata, sa te consumi. E ca respiratia. Daca iti tii respiratia ca sa nu pierzi aerul, mori.Poti spune ca traiesti doar raportandu-te la ceilalti. Nu pot trai, nu pot sa fiu fericit singur.Nu tehnica e problema si intentia noastra. Asta denota caCautand validarea celorlalti, noi cautam o stabilitate relationala pe plan social, cautam sa existam si sa contam in fata celorlalti. Nu putem fi fericiti singuri. Asta nu ne da dreptul sa ne denaturam punandu-ne tot felul de filtre sau sa ajungem in fata celorlalti calcand pe capul, umerii sau constiintele altora.Si ne intoarcem, sa nu imi fie frica sa mor ca sa-l fac pe altul sa traiasca. Si in fond, eu voi trai atunci murind. Hristos a murit si a inviat. Dar noi uitam. Frica de Dumnezeu, noi trebuie sa ne incordam, sa ne temem si sa ne uitam mereu peste umar daca nu cumva vine Dumnezeu.El nu e in spatele meu. E in fata mea. E in mine. Si de aceea, pana la urma, realizam ca nu a fost bine sa ne pierdem cumpatul. Pentru asta nu trebuie sa ma certe cineva. Simt ca nu straluceste viata in mine. Ca atunci cand relationez cu cineva pot mai degraba sa iau viata sau o pretind decat sa o daruiesc.Nu neaparat. Nu e vorba doar de simtamant, pe el pot sa mi-l induc. Este vorba despre o intalnire reala. Va dau un exemplu din copilarie. Provin dintr-o familie cu mai multi frati, a trebuit sa ma confrunt, sa ma cert cu fratii mei ca sa ne impartim jucariile, spatiul, atentia.Suntem posesivi unii cu ceilalti, cu sufletele si vietile celolalti,Nu meritam sa traim, respiratia noastra nu functioneaza dupa merit. Faptul ca traim e o bucurie imensa. Cand ochiul nostru vede, pe ce punem accentul? Sigur ca vedem ce nu merge, vedem incrancenarea oamenilor, dar depinde de mine, de sufletul meu.Pentru a trai fericiti avem nevoie de foarte putin, de esential. IarSunt si acestea foarte importante, dar nimeni nu poate trai pe pilot automat. Spovada reflecta o atitudine si traire profunda. Eu nu pot sa nu ma spovedesc si sa nu ma duc la Biserica. Nu am lipsit de la sfanta Liturghie decat cel mult o data sau de doua ori cand eram prin lume undeva unde nu erau Biserici. Dar nu pot vedea viata mea fara aceasta legatura cu o geografie sacra.Oamenii spun ca Dumnezeu e pretutindeni. Cu scuza aceasta oameniiDumnezeu nu ne mantuieste doar pe persoana fizica. Ne mantuieste impreuna, in comunitate si comuniune. Nu pot sa ma consider fiu al lui Dumnezeu daca nu-mi recunosc fratii.Ascetul care intra intr-o manastire de clauzura focalizeaza rugaciunea si dimensiunea lui spirituala asupra lumii, asupra celor ca noi, care alergam de multe ori bezmetici, cautand fericirea si implinirea.Pot sa rup banca bisericii si sa nu fiu credincios. Credinta e concreta. Nu inseamna doar cuvintele pe care i le spun lui Dumnezeu, ci Cuvantul pe care il ascult din partea Lui, care nu e autosugestie, un Cuvant al lui Dumnezeu care vine printr-o carte, printr-o comunitate ca Biserica, prin fragezirea Cuvantului respectiv si printr-o predica, nu aia care sa ma adoarma sau care sa ma sperie de Dumnezeu, ci printr-unCare ma provoaca sa rup schema. Sa rup fasul. E prea frumoasa viata sa nu ii fac loc lui Dumnezeu in ea. Dar oamenii nu sunt neaparat vinovati ca nu fac asta, daca au avut despre El doar o imagine ca e atat de serios incat e bine sa te feresti si sa te uiti mereu peste umar.Frica paralizeaza, teama imi deschide inima. Teama de Dumnezeu trebuie sa fie aceea in care il iubesc atat de mult incat nu vreau sa il necajesc. Ma gandesc la cuvintele lui Noica:Asta nu inseamna ca eu iau locul lui Dumnezeu. Dar El s-a intrupat in Hristos, a luat carnea noastra, se intrupeaza in mine cand eu ascult Cuvantul Lui.Si ajung sa spun in trafic atunci cand ma enervez .... "iubiiiiti credinciosi!" (rade- n.red.), imi musc limba, mai spun "manca-te-ar raiul, dar nu prea repede!".Trebuie cautata si se gaseste. Trebuie sa deschidem ochii, sa avem rabdare cu ceilalti, cu parintii nostri, care din asta au trait. De ce sa ii invinovatesc pe ei pentru ca atat au putut? Nu pot sa ii invinuiesc pentru educatia pe care au primit-o de la bunicii mei. Nu trebuie sa judecam noi astazi perioadele din trecut, chiar din cel recent, din copilaria noastra.Pentru ca nimeni nu va veni acolo unde nu simte ca se intampla ceva, unde nu simte ca incepe sa creasca viata.Credinta poate exista oriunde, dar credinta care nu se inradacineaza in comunitate se usuca, avem nevoie sa fim plantati.Ai nevoie sa mergi, sa descoperi, sa te intalnesti. Biserica inseamna o comunitate nu neaparat omogena, care ma provoaca, cu oameni care uneori pot sa nu-mi placa, dar ca intr-o familie se construieste siSunt lucruri simple, cum e pentru fumatori sa nu transforme soselele in scrumiere. Sa nu aruncam gunoaiele noastre, darsa ne dam seama ca daca cineva reactioneaza urat cine stie de ce, sa nu o luam personal., de aici razvratirea adolescentului care cauta sa creasca. Pana parintii inteleg ca i-au crescut aripi sau coarne copilului exista tensiuni.Am avut parte de mentori si profesori excelenti, care traiau frumos. Erau oameni ai Cuvantului intrupat si imi spuneam ca vreau si eu sa traiesc ce au trait ei pentru a deveni versiunea mea mai buna.Unul dintre ei pregatea logodnici in exercitiu spiritual, pentru a intelege ce se intampla cu ei. A ajuns impreuna cu aceste cupluri la munte, unde se intampla acest exercitiu, si s-au dus la patinat. Au patinat cat au patinat, au venit acasa, o mini rugaciune si s-au dus la somn.Unii au intrebat cand incep meditatiile. "Au inceput la patinoar". Cei care stiau sa patineze au intrat si s-au distrat, altii care nu stiau asa bine au cazut, s-au ridicat, altii au ramas pe margine si nu s-au miscat de acolo. Asta e un exemplu de viata. Si cei care stiau sa patineze au invatat cazand.Nu se va intampla ce a fost acolo, dar se poate pierde un fiu sau o fiica, relatia.Asta ne dorim?In Evanghelie avem tatal milostiv si fiul ratacitor. Parabola asta ar trebui sa lumineze sufletele si mintile multor parinti. Cand te izbesti de peretii vietii ajungi sa te intrebi despre sens, faci alegeri gresite si apoi te intorci. Asta inseamna si convertirea.Multi suntem si in pozitia fiului cel mare, rosi de invidia ca am fi vrut si noi sa ne distram, dar am fost cuminti. La ce ti-a folosit cand nu ai iubit nici pe Tatal tau si ai trait crestinismul ca pe o frica?Fa sarbatoare acolo unde esti! Nu avem nevoie de substante interzise, ci de un Duh care sa ne dea acea stare nu de euforie, ci de iubire profunda in care sa ne regasim.Nu depresia e pacatul. Pacatul e ca gresesti tinta, nu ajungi la Dumnezeu.Putem ajunge oricand acolo. Dupa acest interviu, eu trebuie sa tratez cu o persoana care mi-a cerut ajutorul pentru depresie. Avem resposabilitati fata de altul. Nu doar preotul. Trebuie sa fim atenti cu cei din jurul nostru - sotia, parintii, copiii, pentru ca putem avea relatii chiar in familie, fara sa ne dam seama ce hau sau ce singuratate se intampla cand suntem impreuna.Evident. Dar eu nu focalizez pe pacat si pe moarte. S-a intamplat, ne aflam aici, ce facem? Trebuie sa incetam sa distribuim vina. Noi, crestinii, putem pune o flacara de Duh sfant in inima oamenilor sa aducem Invierea.Exista vreo garantie ca nu vom ajunge in depresie chiar oamenii profund credinciosi? Au ajuns in noapte spirituala si mari mistici, pot exista asemenea trairi si atunci avem nevoie de ceilalti, nu ne putem descurca singuri.E refrenul acela sa fim mai buni de Craciun. Nu trebuie sa fim buni, trebuie sa fim frumosi. Categoria de bunatate nu e doar in termeni de morala, ci de frumusete de viata. Bunatatea si frumusetea merg impreuna.Viata nu e doar o categorie morala, ci o categorie existentiala, sa te implici, sa te consumi, nu doar sa fii cuminte si sa respecti anumite reguli, sa fii creativ respectand regulile, sa inveti sa creezi. Nu exista un manual cum sa traiesti in familie, cum sa cresti copiii.Dumnezeu ne daruieste atata prezenta si atata Duh sfant si numai noi putem iubi persoanele pe care El ni le pune in jur.Dumnezeu mi-a daruit viata ca sa infloresc, sa traiesc, m-a inviat din moartea mea ambulanta, din viata lipsita de sens sau alergand doar ca sa umplu conturi, sa mai pun un perete la casa, sa am o tabla mai buna la masina mea, sa fac programul "Rabla" la sotie, programul "Rabla" relational.Nu judec nicio situatie concreta, dar lansez provocari. Asa cum si Dumnezeu lanseaza provocari, ne curenteaza cu ceva ca sa ne trezim. Totul e darul lui Dumnezeu. Diavolul ne impinge sa dam vina pe Dumnezeu. Cand treaba merge bine nu am nevoie de Dumnezeu....cereri. Pentru multi rugaciunea mea e cardul la bancomatul lui Dumnezeu. Un comert. Modalitatea de a-l trata pe Dumnezeu ca pe un business: iti dau ca sa-mi dai. Si relatiile noastre sunt la fel.De fapt,Am invatat asta, dupa ce am fost scandalizat, la Roma, de un profesor care a fost director de banca si care ne preda un curs de economie institutionala. Si ne spunea ca in viata nu e nimic gratuit. Si noi:Cat costa iubirea unei mame, care nu e moneda? Costa viata ei.Daca il privesti ca pe un sacrificiu.Gratuitatea e numai la Dumnezeu. Putem doar sa o primim. Dar pentru cel care o daruieste, are costul vietii lui, al timpului lui, al atentiei lui, al noptilor nedormite. Costul iubirii nu e moneda, nu e cont in banca, nu e card.Cand se ajunge la conflict, reprosul e ca investitia nu a avut raspunsul dorit.Fiecaruia dintre noi ni se cere sa avem aceasta dispozitie de iubire care, prin rabdare, sa redobandeasca de la persoana iubita ceea ce nu a reusit pana atunci.Nu.Iubirea o duci pana la capat. Nu e comert. Nu am garantia ca voi primi inapoi, dar asta nu ma impiedica sa iubesc.In urma cu 30 de ani, in Voluntari, m-am dus la liturghia din noaptea de Craciun printre TAB-uri, vreo 8 km. Societatea actuala are accente de consumerism care opacizeaza Cerul si acopera esentialul. DarAsta e pacatul, gresim tinta. Pe Dumnezeu il confundam cu un idol, persoanele pe care le iubim le idolatrizam, cerem de la persoane ce ar trebui sa asteptam de la Dumnezeu si nu ne dam seama ca sotul, sotia, copiii nu sunt doar izvorul nostru de fericire. Ca si acolo sunt lipsuri si limite, asa cum sunt si in mine.Doar impreuna putem merge spre Dumnezeu. Cerandu-i iertare lui Dumnezeu si recunoscand limitele si slabiciunile, avand curajul sa spunem imi pare rau. Daca nu ai curajul cu vorba, fa-o cu gestul!Din nevoia de a umfla conturi, de a face profit, de a poseda viata. Credem ca avand mai mult posedam viata si nu e adevarat.Si asta. Poate ca eu i-am certat pe oameni prea mult. Am situatii concrete de parinti care atat de mult le baga copiilor Biserica pe gat incat ca adulti vor ajunge sa urasca Biserica, il vor uri pe Dumnezeu. De ce sa fac un asemenea deserviciu lui Dumnezeu in loc sa fac sa creasca apropierea, iubirea?Iubirea mea are umanitatea mea, limitele mele, dar in umanitatea mea poate creste divinitatea lui Dumnezeu, prin gest, prin cuvant, prin provocare. SiAcestea sunt marile convertiri.E doar o superstitie. Sigur ca nu e bine ce s-a intamplat. Eram un copil atunci, dar cei care am trait vremurile acelea inteleg de ce, atunci cand am aflat ca nu mai sunt, m-am bucurat foarte mult. Momentul acela a fost eliberator.Nu inseamna insa ca a depins totul de numai doua persoane,De multe ori spunem ca vrem sa uitam lucrurile rele din viata noastra. Cu cat spunem, cu atat nu uitam.Ce insemana Euharistia? Comemorarea, aducerea aminte. Ne aducem aminte de rastignire, de o moarte, de o Inviere, de ceea ce noua ne da viata.Sa ne aducem aminte, dar sa punem viata lui Dumnezeu acolo, in moartea noastra. Va spuneam caCeea ce e omenesc trebuie sa ducem omeneste, caderi, slabiciuni. Dumnezeu si-a asumat o carne si nu a fost Ironman si Batman, ci a murit El. Iar daca nu ne mai e frica sa murim vom trai plin.Pentru ca de multe ori ne retragem si nu ne asumam un rol public. Dar vremuri de catacomba sunt si cand Bisericii i se pune pumnul in gura sau botnita pentru ca deranjeaza. Papa Francisc spunea recent ca martirii nu sunt doar cei care si-au dat sangele, ci si cei care sunt blocati, marginalizati sau ridiculizati.Cum faceau comunistii? Ridiculizau. Cand vrei sa anihilezi, gasesti tot felul de instrumente, acum sunt cele democratice. Dar, cand este asa inseamna ca Biserica isi face datoria, este un semn de profetie.