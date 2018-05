Un barbat din Arad a inregistrat marca Arsenie Boca. BOR s-a inflamat imediat, dupa ce Politia a confiscat icoane

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a transmis ca Arhiepiscopia Bucurestilor a luat atitudine ferma fata de "anormala inregistrare a unei marci cu numele Arsenie Boca", precizand ca institutia pe care o reprezinta va face toate demersurile necesare din punct de vedere legal pentru a "aseza lucrurile in firescul lor"."In legatura cu anormala inregistrare a unei marci cu numele 'Arsenie Boca' de catre o persoana privata din Romania, Patriarhia Romana anunta ca Arhiepiscopia Bucurestilor a luat atitudine ferma fata de aceasta situatie inca de acum o luna de zile si a comunicat oficial persoanei respective mesajul de a renunta imediat la aceasta marca inregistrata in strainatate", a declarat Banescu.El a subliniat ca, "in masura in care persoana vizata va continua sa se foloseasca de acest nume prin marca mentionata, Patriarhia Romana, prin Episcopia Devei si Hunedoarei, sub jurisdictia careia functioneaza Manastirea Prislop, unde se afla si mormantul parintelui Arsenie Boca, va face toate demersurile necesare din punct de vedere legal pentru a aseza lucrurile in firescul lor"."Numele parintelui Arsenie Boca este intrinsec legat de istoria si cultura duhovniceasca a Bisericii Ortodoxe Romane si parte a patrimoniului sau memorial. Din aceste limpezi si inalte ratiuni, nicio persoana privata, care nu are nici macar o legatura de rudenie cu parintele Arsenie Boca, nu are dreptul sa se foloseasca in vreun fel de numele sau. Acesta, ca si opera sa scrisa sau picturala apartin Bisericii pe care a slujit-o cu vocatie jertfelnica", a spus purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane.Citeste si Fenomenul Arsenie Boca, "simptomul turma" si abstinenta sexuala - analiza psihologului Zeci de obiecte de cult religios, in majoritate icoane cu parintele Arsenie Boca si carti despre viata acestuia,din Arad, dintr-un magazin de specialitate, dupa o sesizare depusa de un aradean care sustine ca ar detine in Romania drepturile asupra marcii "Parintele Arsenie Boca".Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Arad, inspector principal Lorena Radu,, care ar fi permis comercializarea produselor cu chipul fostului staret al Manastirii Prislop, decedat in 1989, doar unei firme din Arad.Considerat drept cel mai mare duhovnic roman al secolului XX, parintele Arsenie Boca a murit pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia si a fost inmormantat la Manastirea Prislop. La mormantul sau vin si se roaga, zilnic, sute de oameni, numarul acestora crescand la cateva mii cu ocazia sarbatorilor sau la diferitele praznice din an.