Un preot a furat din propria biserica obiecte de arta de 100.000 de euro

Deo Debono a recunoscut implicarea sa in furtul operelor de arta din propria parohie, Biserica Sfantul Augustin din Valletta, a informat publicatia The Times of Malta, citand surse din cadrul Politiei.Potrivit postului de televiziune TVM, operele de arta ecleziastica, intre care tablouri si gravuri, au fost furate la inceputul acestui an.TVM a relatat ca arhivistul Alex Cauchi a observat ca tablourile din biserica erau false si nu se se potriveau cu inventarul din luna ianuarie.Alex Cauchi a afirmat ca Deo Debono nu mai are voie sa-si exercite functia de preot pana la finalizarea anchetei Politiei si a procedurilor judecatoresti.Potrivit cotidianului, preotul a fost arestat in momentul in care un arzator de tamaie furat a aparut la un magazin de antichitati.