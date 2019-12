Vrancea: Un preot a tinut cadavrele a doi barbati in magazia de lemne. Erau prea saraci

Ziare.

"Fratele meu a murit duminica, au venit cei de la Criminalistica, au constatat decesul si a fost dus la biserica. Cand m-am dus sa-l vad, am ramas socata, pentru ca era depus in magazia de lemne, alaturi de alta persoana decedata, de 51 de ani.I-am spus preotului ca stiu ca are capela mortuara, dar acesta n-a vrut sa-l mute decat dupa doua zile, nu e prima oara cand face asa ceva", a spus Mihaela Icovoiu, sora decedatului, pentru Realitatea de Vrancea Primarul comunei a aflat despre aceasta situatie si a declarat ca este revoltat."Nu e normal ca un om sarac sa nu aiba parte de o inmormantare crestineasca, la fel ca altii. Era un om, nu conteaza ca era sarac sau bogat, trebuie sa aiba parte de acelasi tratament din partea Bisericii.Noi, ca institutie, dar si eu, ca persoana fizica, ne-am ocupat de plata celor necesare pentru inmormantarea celor doi decedati", a declarat primarul Nicu Bratosin.Preotul nu a putut fi contactat pentru a comenta informatiile.