Un preot din Satu Mare a sfintit de pe bicicleta cosurile lasate de oameni la poarta

Ziare.

com

Pentru intreaga lume catolica Pastele din acest an a fost unul diferit, la fel cum va fi si pentru ortodocsi. In acest context al pandemiei, unii preoti cauta modalitati pentru a fi alaturi de credinciosi, iar in zonele mai retrase, unde pericolul raspandirii virusului COVID-19 ca urmare a apropierii fizice este redus, s-au gasit solutii pentru a reda Sarbatorilor Pascale o parte din specificul lor, prin sfintirea cosurilor.Astfel, in comunitatea mica din satul Dindestiu Mic, comuna Petresti, judetul Satu Mare, preotul i-a rugat pe credinciosii care doresc sa iasa cu cosurile in fata gospodariilor, pentru a le sfinti."Am rugat pe oamenii din sat sa lase cosurile cu mancare in fata portilor si sa pastreze distanta. Eu am urcat pe bicicleta si, oprind in fata fiecarei case, am sfintit cosurile. A fost prima data cand am fost nevoit sa folosesc o astfel de metoda", a declarat preotul Zoltan Janos Tatar.El a precizat ca a avut acordul autoritatilor pentru acest lucru si, practic, nu a intrat in contact cu nicio persoana. Satul fiind unul linistit, oamenii si-au scos in fata caselor cosurile care de obicei erau sfintite in curtea bisericii, doar ca acum nu au mers ei la preot, ci a venit preotul la ei."Prima data am cerut acordul politiei, ca pot sau nu. Satul e micut, sunt aproximativ 150 de credinciosi. Oamenii au fost foarte fericiti, unii au plans pentru ca n-au putut participa la slujba de Inviere", a marturisit preotul.El a ales sa se deplaseze cu bicicleta pentru ca este pasionat de ciclism si de natura."Am ales pentru ca sunt pasionat de bicicleta si este mai aproape de natura decat o masina. De multe ori, cand am timp, ma duc sa fac niste kilometri cu bicicleta, sa vad un pic linistea de langa sat si sa fac si niste poze", a spus preotul.Zoltan Janos Tatar recunoaste ca acest Paste a fost mai apropiat de primul Paste, cand apostolii stateau mai mult ascunsi."Da, adevarat ca si la primul Paste a fost la fel, pentru ca era teama si singuratate. Pentru ca a fost Hristos singur pe cruce. Acum si eu am fost singur in biserica ca si oamenii din sat care stau singuri acasa, fara familie. Satul este svabesc, in care sunt mai multi batrani decat tineri. Deci pentru batrani era si mai dureros ca nu pot sa vina in biserica, ca si alta data cand veneau in fiecare zi", a mai spus preotul.Zoltan Janos Tatar a fost sfintit in anul 2010 pentru Dieceza din Satu Mare. El a slujit un an in municipiul Satu Mare, dupa care a avut o experienta timp de doi ani in Austria, iar din anul 2013 este in Dindestiu Mic."In Austria am simtit ca oamenii cred in Dumnezeu, dar nu frecventeaza biserica. Si la noi incepe sa fie la fel si de acea incerc sa fac tot posibilul ca oamenii sa il iubeasca pe Dumnezeu si biserica. Pentru ca biserica este familia si casa noastra a tuturor. Nu eu trebuie sa astept oamenii in biserica, eu trebuie sa fiu mai aproape de oameni cum pot", a mai spus preotul.Citeste si In ciuda regulilor BOR, un preot foarte popular pe Facebook vrea ca oamenii sa vina sa ia Lumina de Inviere