Un preot din Bucuresti ii indeamna pe enoriasi sa-si pregateasca singuri Sfintele Pasti acasa

Sursa foto: Cititor Ziare.com

Ziare.

com

Un cititorne-a transmis informarea parintelui paroh Constantin Popescu, de la biserica "Sfanta Treime" din cartierul Tei al Capitalei, adresata credinciosilor.Astfel, preotul ii indeamna pe membrii parohiei sa-si pregateasca singuri Sfintele Pasti, deoarece nu are cum sa acopere o zona atat de mare. El va tine slujba aferenta in biserica, iar oamenii isi vor stropi acasa painea cu vin si agheasma.Iata textul informarii:Reamintim ca doar voluntarii si personalul clerical au voie sa distribuie credinciosilor Sfintele Pasti si Lumina Sfanta in aceasta perioada, pastrand masurile de distantare sociala. Initial, ministrul Marcel Vela a anuntat ca reprezentantii MAI vor ajuta si ei , iar credinciosii ar fi avut voie sa mearga la biserici, lucruri ce au provocat un val de reactii negative care l-au facut pe oficial sa se razgandeasca.Astfel, Marcel Vela a precizat ca, potrivit noului acord cu Patriarhia Romana, slujbele religioase se vor desfasura sub indrumarea BOR si conform ordonantelor in vigoare, fara participarea credinciosilor in biserici sau in curtea acestora."Slujbele religioase din noaptea de Inviere se vor oficia cu respectarea indrumarilor Bisericii Ortodoxe Romane si prevederilor din Ordonantele militare privind reuniunile publice si distantarea fizica fara participarea credinciosilor in incinta, in curtea sau in apropierea lacasurilor de cult", a declarat Vela.Ministrul de Interne a precizat ca painea in forma de prescuri, stropita cu agheasma si vin, numita Pasti (sfintita joi, 16 aprilie 2020), va fi distribuita la domiciliul credinciosilor din toate parohiile de catre personalul clerical si voluntari, vineri, 17 aprilie 2020, si sambata, 18 aprilie 2020, in intervalul orar 8,00 - 17,00, si in prima zi de Pasti, intre orele 6,00 - 12,00, la solicitarea credinciosilor.Similiar, Lumina Sfinta va fi distribuita, la cerere, doar de preoti si de cel mult cinci voluntari. Mare atentie, insa! Nu trebuie sa iesim din case sau din curte, iar la bloc va fi desemnat, de catre asociatia de proprietari, un singur locatar care sa ia lumina si sa o imparta vecinilor.