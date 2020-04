Un preot din Vrancea isi indeamna enoriasii sa stea acasa si promite ca va duce Lumina in case si la morminte

LIVE

"Datorita masurilor luate de catre autoritati, masuri binevenite in sprijinul protejarii sanatatii noastre, fac acest apel catre Voi toti, fiii mei duhovnicesti, ca in noaptea Invierii lui Hristos Domnul sa ramaneti acasa! Prin contributia unor oameni credinciosi, vrednici si responsabili, vom putea aduce lumina Invierii la casele dumneavoastra dupa oficierea Slujbei Invierii si a Sf. Liturghii.Acest lucru se va intampla intre orele 3 si 5 ale diminetii. Stiu ca nu aveti posibilitatea de a ajunge la mormintele celor dragi, drept pentru care in Noaptea Invierii va fi o persoana care va pune cate o lumanare tip candela la toate mormintele din cimitir", a scris pe contul sa de Facebook preotul Valeriu Roscan.El sustine ca va merge in toata parohia pentru a lasa mai multe lumanari tip candela pe toate stradutele, precum si la toate troitele din parohie.Preotul a facut apel catre enoriasi sa ramana acasa, pentru a se proteja si a nu ingreuna munca autoritatilor."Va rog sa fiti responsabili, sa ramaneti acasa! Stiu ca este greu (...) dar bine este sa ne protejam, sa nu ingreunam munca autoritatilor, a medicilor, a politistilor, jandarmilor, a celor din armata si a tuturor celor ce acum sunt in spitale luptand cu boala, ori in strada pentru binele nostru! (...) Ramaneti acasa!", le-a transmis preotul.Peste 160 de enoriasi i-au raspuns preotului pe reteaua de socializare, pentru a-l felicita si pentru a-i multumi pentru initiativa.