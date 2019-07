Un preot-profesor a vorbit la radioul BOR despre "violul consimtit", femeia "masturbata" si cum te speli ca sa nu ramai gravida

Femeia ca lighioana

Despre prezervative si femeia masturbata

Despre violul "consimtit" si cum te speli ca sa nu ramai gravida

Reactia Patriarhiei: Preotul e si profesor

"Invitatii mai pot spune si tampenii"

Preotul Vasile Raduca e profesor doctor de teologie morala la Universitatea Bucuresti

Este vorba despre emisiunea "Raspundem ascultatorilor", difuzata pe 27 mai 2019, in care a fost invitat preotul Vasile Raduca. Aceasta a fost reclamata de ascultatori, care au fost revoltati de raspunsurile date de preot ascultatorilor, relateaza Pagina de Media Pe tot parcursul emisiunii, moderatorul nu ar fi avut nicio reactie fata de invitatul sau.Redam in continuare cateva intrebari si raspunsuri din emisiune.O ascultatoare a vrut sa stie ce sa faca cu fiica ei care traieste in concubinaj cu un barbat de origine musulmana."Aaa, vai de noi! (...) Doamna, eu v-as da doua raspunsuri. Inainte de toate, rugati-va...... rugati-va la Dumnezeu ca fata dumneavoastra sa termine cu aceasta relatie. Tanarul respectiv este de alta religie, dar, credeti-ma, eu, ca roman, gandindu-ma la istoria de 500 de ani in care romanii au stat sub turci, am, doamna, imi pare rau c-o spun, am mari rezerve fata de anumite forme de intimitate cu anumite persoane.Va rog sa retineti ca,, cat acest barbat este capabil sa aiba asemenea placere.. Bine ar fi, mi-as dori din tot sufletul sa stiu ca fata dvs. a gasit un roman pe care sa-l iubeasca, cu care sa faca o casa, cu care sa faca copii", a fost raspunsul preotului Vasile Raduca.Intrebat de o alta persoana daca prezervativul este mai bun decat avortul, Raduca a replicat: "In utilizarea prezervativului, nu facem altceva decat... cei tineri care fac lucrul acesta nu fac altceva decat sa se masturbeze, care este o practica dezgustatoare (...)In actul sexual, femeia primeste ceea ce barbatul este dator sa-i ofere. Lichidul spermatic cuprinde o serie de substante chimice care neutralizeaza extrogenii pe care ii are organul femeii.Femeia, spre exemplu, in perioada ciclului, este bombardata cu o cantitate extraordinara de extrogeni care sunt cancerigeni.O relatie fireasca, normala, in limitele normalului intre barbat si femeie, ii aduce femeii sanatate, altfel ea nu este decat excitata, masturbata, pur si simplu, si fie ca, la un moment dat, are un acces si se duce la un barbat care are cu ea o relatie normala si-si paraseste sotul care, pe o perioada de timp, n-a facut altceva decat s-o masturbeze, scuzati-mi ca sunt foarte dur.".O alta ascultatoare a vrut sa stie: "copiii proveniti in urma unor violuri sunt tot daruri de la Dumnezeu?".Raspunsul invitatului, potrivit sursei citate: "Sunt rarisime cazurile in care violul se soldeaza cu graviditate. Va rog sa retineti, sunt rarisime cazurile cand violul se soldeaza cu graviditate. Cand se soldeaza cu graviditate, sunt mai multe cauze: fie ca este vorba de, fie ca te-ai gasit in imposibilitatea de a face de asa maniera incat celulele germinale care sunt pe punctul de a se intalni, sa se si intalneasca si sa fie fertilizat oul.Drumul pe care spermatozoizii il duc spre a intalni ovocitul este un drum anevoios pentru spermatozoizi, care reusesc sa penetreze peretele ovocitului la distanta de cateva ore - chiar 30 de ore - incat o persoana care a fost violata are suficient timp sa mearga la medic, daca vreti, la ginecolog, sau si ea, daca eAsa ca ideea, cum am vazut-o de curand la cineva, ca pruncii obtinuti sau ca o femeie are dreptul sa avorteze fatul care s-a constituit in urma unui viol, nu este intemeiata si nu este acceptata de Biserica.Va rog sa retineti:, care sta acolo, asa, ca-ntr-o floare, in trompele falopiene.(...) daca s-a produs si asa, luati-l ca pe un dar a lui Dumnezeu".Reprezentantii Patriarhiei, dar si cei ai postului Trinitas s-au delimitat de afirmatiile preotului Vasile Raduca."Nu pot decat sa exprim foarte clar, de la inceput, ca ne aflam intr-o situatie deplorabila., este un om care atunci cand se implica intr-o discutie devine destul de patimas.N-am venit sa-l scuz, chiar ma detasez radical de absolut toate afirmatiile facute de acesta.El a fost invitat rarisim la posturile noastre de televiziune si radio, iar dupa un acest context in care a facut afirmatii absolut discutabile, criticabile si autoincriminante pentru el, nici nu va mai putea fi invitat in emisiuni", a declarat Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei.Totodata, Radu Herjeu, membru CNA, spune ca problema nu este neaparat cu invitatul, ci cu moderatorul, care nu a intervenit in cazul raspunsurilor."Problema mea si a noastra nu e neaparat cu invitatul. La fel ca la toate posturile de radio si televiziune, invitatii mai pot spune si tampenii. Problema aici este moderatorul, care nu are nici cea mai mica reactie", a afirmat Herjeu.La randul sau, Banescu a precizat ca poate nu a reactionat deoarece"Am fost absolut ingrozita. In aproape cinci ani de cand sunt in CNA nu am auzit ceva atat de groaznic. Sunt niste lucruri sensibile si grave.Abordarea cu privire la prezervativ si viol sunt absolut ingrozitoare si de nepermis pentru orice om, dar pentru reprezentant al BOR. Cum poti sa vorbesti despre viol consimtit? Mi se pare ingrozitor ca moderatorul nu i-a atras in niciun fel atentia", a declarat Dorina Rusu, membru CNA.Potrivit Humanitas , editura care i-a publicat lucrarile, preotul Vasile Raduca traieste in Bucuresti, este casatorit si are doi copii. Slujeste la biserica Kretzulescu, al carei paroh este.A studiat in tara, in Grecia si in Elvetia. Este doctor in teologie al Universitatii din Fribourg si al Institutului Teologic Universitar din BucurestiPentru activitatea depusa ca preot si profesor, PF Daniel i-a acordat distinctiile "Crucea Patriarhala" (2008) si Ordinul "Sanctus Stephanus Magnus" (2011).Actualmente preda Teologie Morala si Bioetica la cursurile de licenta de la Facultatea de Teologie a Universitatii din Bucuresti , iar la masterat tine un curs pe patru semestre cu tema "Monahismul crestin in secolele IV-VI,in Rasarit si Apus".A fost subiectul unui scandal la Facultatea de Teologie, unde a fost acuzat de plagiat, pe care singur l-a acoperit